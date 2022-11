Fiavet presenta al Symposium di Iata il progetto One Click Away

Significativa partecipazione dei vertici Fiavet in Barhein, al World Passenger Symposium della Iata dove ha presentato il progetto “One Click Away” adottabile a livello internazionale che consentirebbe un sistema univoco per mettere il cliente diversamente abile “al primo posto”.

La presidente di Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic, era accompagnata da Cinzia Chiaramonti, delegata agli eventi dell’associazione, ed hanno avuto modo di incontrare alcuni dei relatori principali del governo locale, dei leader senior delle compagnie aeree e degli esperti del settore di tutto il mondo che hanno partecipato a questa conferenza, che ha avuto come tema centrale “Sbloccare la creazione di valore mettendo il cliente al primo posto”.

Il progetto “One click away” di Fiavet potrebbe rappresentare, per le agenzie di viaggi e gli addetti alle prenotazioni aeree, lo strumento per finalizzare in maniera efficace la gestione delle esigenze di viaggio dei passeggeri diversamente abili. Il sistema attiva un’assistenza all’atto della prenotazione per poter garantire ai passeggeri diversamente abili uno standard di viaggio adeguato alle loro personali esigenze.

«Auspichiamo – ha detto Ivana Jelinic – che One Click Away venga adottato in tutta Europa ed a livello mondiale come standard di gestione delle prenotazioni dei passeggeri con esigenze speciali affinché viaggino nel migliori dei modi possibili».