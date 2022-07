Fiavet Piemonte riprende gli eductour e vola in Croazia













Tornano gli eductour di Fiavet Piemonte che come prima meta del 2022 sceglie la Croazia, per un viaggio organizzato dalla presidente Gabriella Aires con Viviana Vukelic, delegata in Italia dell’Ente nazionale croato per il turismo.

«È ora di tornare a formarci sul campo – afferma Aires – al fianco dei nostri partner più dinamici. La Croazia esce dalla pandemia in grande slancio innovativo, noi italiani non possiamo perdere opportunità, dobbiamo esserci e partecipare alla ripresa».

«Sono orgogliosa di questa iniziativa del Piemonte che testimonia la vitalità dell’associazione sul territorio – commenta Ivana Jelinic, presidente nazionale di Fiavet – Al fianco delle nostre aziende in questa ripresa ancora piena di fatica e difficoltà».

«E noi – avverte Vukelic – siamo sempre a disposizione degli agenti di viaggi, spero che questa bellissima collaborazione con Fiavet Piemonte possa continuare».

Sono stati dieci tra agenti di viaggi e accompagnatori professionali piemontesi a partire da Torino con il nuovo volo Ryanair, per visitare Zara, l’isola di Pag e la piccola antica Nin.

Accolto dalla guida Giuseppe Matassi, il gruppo ha visitato Zara al tramonto, quello che Alfred Hitchcok definì “l’unico più bello di quello di Key West”, visto dal lungomare su cui echeggiano le note del celebre organo marino, al ritmo delle onde.

Ospiti per due notti nell’elegante 4 stelle Kolovare di Zara, gli agenti hanno poi visitato l’Hotel Adriana (adult only), l’all inclusive Funanimation e il premium camping Falkenateiner.

Da Zara ha perso il via anche il vero e proprio tour del gusto che ha arricchito tutto il viaggio, tra ristoranti di pesce e frutti di mare, specialità di valle e di montagna, formaggi in ampia gamma, il famoso prosciutto e la scelta raffinata di grappe e vini delle cantine croate.

Poi un salto sull’isola di Pag, con il suo bel borgo di mare, insieme a Bernard Marzicm, responsabile del centro informazioni turistiche. E ancora l’escursione in jeep, con succulenta grigliata in alpeggio, nel parco nazionale di Paklenica.

Infine la tappa a Nin, accolti da Marija Dejanovic, direttrice del locale Ente del turismo. Circondata di splendide spiagge, Nin è l’antica città di Tomislav, il primo re croato, con la sua “cattedrale più piccola del mondo”, disseminata di statue degli eroi croati scolpite dal maestro Ivan Meštrović, uno dei più importanti artisti croati vissuti a cavallo tra 800 e 900.