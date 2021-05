Fiavet Piemonte in eductour tra le vette della Svizzera italiana













Quinto eductour dedicato agli associati per Fiavet Piemonte, organizzato in collaborazione con Laura Zancolò di Svizzera Turismo e Igor Giuliano, Fashion Travel di Bra. La delegazione piemontese di Fiavet ha visitato Lugano, a un’ora da Milano e due da Torino, per una due giorni di esplorazione della Svizzera italiana, tra il Monte Generoso, il Monte Tamaro e la vetta del Monte San Salvatore.

Ospiti del classico Hotel de la Paix, i quindici agenti di viaggi piemontesi hanno visitato lo storico Hotel International au Lac della famiglia Schmid – con il suo originale museo dell’hôtellerie – lo smart & friendly Hotel Delfino Lugano di Federico Haas, e il divertente Hotel Vezia di Conny e Marco Wilke a Vezia, un vero motel anni ’50.

«A quelli che credono in noi, che ci accolgono come ospiti preziosi – ha detto la presidente di Fiavet Piemonte, Gabriella Aires – dobbiamo dimostrare la nostra fiducia e la nostra vicinanza, più che mai ora che bisogna partire di slancio. Quindi faremo groupage, noi tutti insieme, per un’operazione comune a vantaggio di tutti. Abbiamo il mercato che ama questo turismo, facciamolo con chi ci affida il suo prodotto».

Prossimo appuntamento per gli associati di Fiavet Piemonte per l’eductour a Bra e Fossano.