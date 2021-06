Fiavet, missione in Grecia: obiettivo ripartenza













Il turismo ellenico riapre ufficialmente al turismo italiano con il supporto di Fiavet Confcommercio. Dopo la missione in Spagna, la presidente Ivana Jelinic è volata ad Atene con la direttrice del turismo ellenico in Italia, Kyriaki Boulasidou, per una serie di incontri istituzionali. I delegati, tra agenti di viaggi e personaggi politico-istituzionali italiani, sono invece in arrivo da ogni parte d’Italia in risposta all’invito del ministero del Turismo greco in collaborazione con la prefettura della Tessaglia e la municipalità di Skiathos.

«Siamo onorati di ospitare Fiavet e gli altri rappresentanti italiani – afferma Boulasidou – Questo evento ci aiuterà a far comprendere quanto sia sicuro e semplice essere nostri ospiti in Grecia, dando il via a una collaborazione proficua tra i nostri due Paesi».

Dopo Atene, la missione – a cproseguire sull’isola di Skiathos. «Questo viaggio è la testimonianza di come Fiavet sa essere concreta, nei fatti, quando si tratta di supportare una destinazione turistica – aggiunge Jelinic – Gli operatori del turismo hanno bisogno di avere un’offerta varia e sicura da proporre che la Grecia ha saputo rappresentare in modo eccellente in questa complessa ripartenza del 2021».

Previsto, tra l’altro, incontro con il segretario generale dell’Ente del Turismo ellenico, Dimitris Fragakis, e la partecipazione di Leonardo Massa, country manager Italia di Msc, e Nicola Bonacchi, vice presidente international market Alitalia. Presente, insieme a Fiavet, anche Alessandro Cecchi Paone.

Previsto anche un convegno internazionale, l’11 giugno, con rappresentanti politici italiani e greci, assieme a Federica Squeri, responsabile del turismo a Bruxelles di Confcommercio, per illustrare le potenzialità turistiche e gli investimenti in cantiere per quest’anno.