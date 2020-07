Fiavet Lazio, il 25 luglio assemblea dei soci in via telematica

È stata indetta l’assemblea ordinaria dei soci di Fiavet Lazio che si terrà in modalità telematica sulla piattaforma Zoom il 25 luglio e che dovrà approvare il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020. Il link per collegarsi verrà inviato i giorni precedenti l’assemblea.

La convocazione dell’assemblea risponde appieno alle disposizioni contenute nel decreto legge cura Italia che ha dato la possibilità, per tutte le società, associazioni, consorzi, di ricorrere al maggior termine di 180 giorni indipendentemente dalle previsioni dell’art. 2364 e 2478-bis c.c. (e, pertanto, anche in assenza di apposita previsione statutaria), nonché la possibilità di poter prevedere nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, il ricorso al voto elettronico e allo svolgimento e intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla presenza di un’espressa previsione statutaria, purché tali mezzi siano in grado di garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, art. 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6 c.c.