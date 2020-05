Fiavet Lazio e Assoviaggi chiedono la revisione del Piano Bus

Appello congiunto di Fiavet Lazio e Assoviaggi Lazio al Comune di Roma per un’urgente revisione del Piano Bus Turistici, sia dal punto di vista tecnico che tariffario.

«La drastica riduzione della domanda turistica nazionale e la totale cancellazione dei flussi stranieri, nonché il contingentamento dei posti disponibili sui mezzi pubblici per il rispetto del distanziamento sociale, fanno inevitabilmente decadere le motivazioni stesse delle limitazioni al traffico dei bus turistici imposte in precedenza – osserva il presidente di Fiavet Lazio Ernesto Mazzi – Ecco perché abbiamo richiesto di istituire un tavolo tecnico per valutare un piano pullman di emergenza, per proporre e promuovere pacchetti turistici fruibili in sicurezza per i prossimi due anni».

Gli ha fatto eco Cinzia Renzi, presidente di Assoviaggi Lazio, che sottolinea come: «Il periodo eccezionale che si sta vivendo ha azzerato i movimenti dei pullman turistici e purtroppo per tutto il comparto e per Roma questa situazione si protrarrà ancora per molto tempo. Anche quando i flussi turistici cominceranno a ripartire le regole del distanziamento fisico imporranno una ridotta occupazione dei pullman stessi, con aggravio dei costi che si ripercuoteranno inevitabilmente sui turisti sia italiani che esteri».

Renzi ribadisce il tentativo di «proporre alle istituzioni soluzioni condivise nell’interesse della città di Roma, dei suoi cittadini, dei turisti e degli operatori dell’intera filiera turistica della Capitale in questo particolare momento. Siamo in attesa di essere convocati».