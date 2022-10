“Fiavet, la storia continua”: il nuovo libro di Antonio Castello

Nuova opera editoriale a cura di Antonio Castello, giornalista del settore turistico che ha pubblicato in questi giorni “Fiavet, la storia continua”, edito da Ceccarelli Editore che riprende un discorso già avviato da Castello nel volume “La Fiavet e il Turismo Italiano”, pubblicato dieci anni fa in occasione del 50° anniversario dell’associazione di categoria.

In quell’occasione l’autore, che della federazione è stato per circa un decennio responsabile dell’ufficio stampa, aveva travalicato i propositi che si era prefissato, andando oltre la pura narrazione degli episodi salienti riguardanti gli agenti di viaggi.

La stessa cosa ha fatto con questo volume che narra gli avvenimenti che anno dopo anno si sono succeduti in questo ultimo decennio nel mondo del turismo nazionale, configurandolo congiuntamente a tutti gli altri aspetti caratterizzanti la vita politica, sociale ed economica del Paese. Nel rivivere quindi le situazioni e i problemi della federazione, l’autore non manca di accennare agli episodi e avvenimenti entrati comunque a far parte di questa narrazione al centro della quale troviamo sempre la Fiavet, con il suo vivere quotidiano, le azioni sindacali, i suoi rapporti con i fornitori di servizi ma, soprattutto, i suoi “uomini” che nel bene e nel male hanno contraddistinto il loro mandato.

Una carrellata dal 2012 al 2021: questo l’arco temporale della storia che si apre e si chiude con eventi luttuosi quali l’immane tragedia del ribaltamento della Costa Concordia e con le prime avvisaglie della guerra in Ucraina, ma segnato, nel mezzo, da un periodo di forte espansione nel corso del quale sono state raggiunte cifre da capogiro sia nei movimenti che negli introiti. Non mancano i riferimenti ai gravissimi problemi causati dalla pandemia che hanno messo in ginocchio gran parte delle imprese, ma anche ai primi segnali di ripresa che hanno aperto alla fiducia e alla speranza. Il volume è acquistabile sulla piattaforma www.antiquaresedizioni.it. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.