Fiavet, Jelinic al governo: «Regole certe per pianificare la ripresa»

Un nuovo appello di Fiavet al governo, per chiedere aiuti concreti alle imprese e partecipazione alle scelte di indirizzo. Per l’associazione il turismo necessita di punti fermi per pianificare, in fase 2, sia il balneare che gli altri prodotti, lanciando tra l’altro un avvertimento sul rischio di lievitazione delle tariffe.

«Non avremo un 2020 senza ferie, ma aspettiamo con trepidazione che il governo si pronunci con posizioni chiare su quello che sarà consentito fare». Così si espressa Ivana Jelinic, presidente Fiavet, ospite di Rai News 24, discutendo delle necessità del turismo in vista del 4 maggio. Turismo, che sembrerebbe essere protagonista del decreto Aprile in arrivo.

Fiavet ritiene che si possa ricominciare con le norme del distanziamento sociale che abbiamo imparato a contemplare nel nostro stile di vita quotidiano, ma la presidente ha fatto osservare che a livello pratico è complesso organizzarsi, perché fino ad oggi, ad esempio, abbiamo solamente delle ipotesi per quanto riguarda l’accesso alle spiagge. «Immaginiamo che sarà possibile accedere negli stabilimenti organizzati – ha affermato – ma non sarà possibile sicuramente vivere quei momenti di calca del passato. Stiamo aspettando ancora di capire con indicazioni precise, se il virus si trasmette in acqua e sembra che non sia possibile, ma senza una posizione ufficiale su questo punto,per noi la programmazione di un’offerta balneare è impensabile, e non possiamo neanche cominciare a ipotizzare quale prodotto turistico alternativo possa essere immesso sul mercato».

Fiavet chiede per questo, ma già da tempo, “una cabina di regia tra istituzioni e imprese per poter comprendere l’importanza di queste necessità e consentire, a quelle aziende che sono in grado di farlo, di ricominciare nell’operatività quotidiana, e allo stesso tempo permettere a coloro che rimangono chiusi di avere un sostegno concreto. A questo va aggiunto che le maggiori distanze tra turisti ci pongono di fronte al rischio di un turismo di élite di cui abbiamo grande timore”.

Infine, apprezzamento per il bonus vacanze in Italia: «Noi rappresentiamo il 13% del Pil, il 15% degli occupati sono numeri enormi per l’economia di questo Paese – ha concluso Jelinic – Abbiamo bisogno di contributi a fondo perduto per le imprese che hanno necessità di riorganizzarsi, ma soprattutto abbiamo bisogno di normative studiate in partecipazione in una cabina di regia, e poi naturalmente, che venga proclamato lo stato di crisi».