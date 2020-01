Fiavet, incontro al Mibact per Ivana Jelinic

Contrasto all’abusivismo, turismo scolastico e analisi delle normative inerenti all’eliminazione dell’obbligo del direttore tecnico di agenzia di viaggi: sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra il presidente di Fiavet, Ivana Jelinic, e il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi.

«Sarà un 2020 di confronto serrato con le istituzioni per dare valore alle agenzie, alla loro competenza e professionalità, ma anche per dare visibilità al comparto nel tessuto economico e sociale del Paese», ha dichiarato Jelinic, ribadendo come quella del direttore tecnico sia «una figura che va senz’altro mantenuta, ma rinnovata, per non squalificarne la professionalità».

La tecnologia e l’innovazione saranno al centro del 2020 di Fiavet, che punta anche a un’apertura maggiormente partecipata su Infotrav, con l’obiettivo di una maggiore trasparenza nei confronti sia della distribuzione che dei consumatori.

«L’abusivismo e l’assenza del fondo di garanzia per alcuni pseudo operatori sono ormai giunti a livelli di emergenza: esiste un vero e proprio mercato parallelo con un suo fatturato che depreda lo Stato, ostacola il lavoro delle agenzie oneste, froda i viaggiatori che possono trovarsi privi di tutela a fronte di imprevisti», ha aggiunto Jelinic.

Infine, il numero uno di Fiavet ha affrontato con Lorenza Bonaccorsi il tema del turismo scolastico, settore che con l’operatività della piattaforma digitale Mepa (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) consente ora a tutte le agenzie di partecipare ai bandi delle scuole per i viaggi d’istruzione senza più limiti territoriali. «Un sistema che ha ancora molte criticità, perché mancano delle linee guida chiare sugli ambiti di azione e di autonomia dei singoli istituti scolastici», ha concluso Jelinic.