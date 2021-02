Fiavet Emilia Romagna e Marche, a febbraio 10 incontri virtuali













Fiavet Emilia Romagna e Marche dà il via a febbraio a 10 incontri virtuali, a carattere provinciale, per incontrare tutte le agenzie di viaggi e tour operator del territorio regionale, associati e non.

Gli incontri della durata di circa un paio d’ore l’uno vedranno il delegato provinciale Fiavet, il neosegretario generale e il presidente dell’associazione coordinare gli interventi dei partecipanti, all’insegna del confronto e della condivisione, mettendo al centro la loro opinione e le loro proposte.

«In questi mesi durissimi per la categoria, il valore della nostra associazione radicata sul territorio da oltre 60 anni ci ha permesso di cogliere molti aspetti e peculiarità delle nostre aziende e dei nostri territori, grazie all’appoggio, il sostegno e il supporto dei nostri associati – spiega il presidente, Massimo Caravita – Nell’ottica di un miglioramento continuo della nostra azione rappresentativa, il consiglio direttivo di Fiavet Emilia Romagna e Marche ha deliberato di calendarizzare una serie di incontri provinciali per confrontarsi con tutte le agenzie di viaggi e tour operator del territorio su quanto è stato fatto e quanto ancora si potrà fare nei prossimi mesi. Dobbiamo fare sistema e trovare insieme proposte e opportunità per ripartire e rilanciare la nostra categoria, perché, soltanto insieme potremmo uscire da questo incubo nel quale ci troviamo e del quale non vediamo la fine».