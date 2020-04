Fiavet Emilia Romagna, Caravita: «Interventi urgenti e strutturali»

È drastico l’impatto che il coronavirus sta avendo sulle aziende rappresentate da Fiavet in Emilia Romagna. Viene ribadito durante il consiglio direttivo dell’associazione riunitosi in videoconferenza, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, Andrea Corsini.

«Sono necessari interventi urgenti e strutturali a sostegno della nostra categoria – spiega Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna – che presenta criticità diverse e più gravi rispetto ad altri comparti produttivi. È impensabile che alla fine del lockdown le nostre imprese possano ritornare in tempi brevi a pieno regime produttivo, in quanto, per esempio, i turisti stranieri non potranno venire in Italia per lungo tempo».

Caravita sostiene che «il rischio è che non si comprenda il valore strategico del comparto per la ripartenza di tutto il turismo regionale. L’assessorato presieduto da Corsini ha da tempo aperto un dialogo costruttivo con noi, lo testimonia la sua presenza odierna al consiglio, ma è necessario fare di più».

Inoltre, Fiavet Emilia Romagna fa sapere della richiesta di stato di crisi del settore, per arrivare a prestiti garantiti a fondo perduto. «Oltre a ciò, conclude il presidente – è necessario assicurare la proroga per tutto il 2020 degli ammortizzatori sociali. Per la ripartenza uno strumento utile potrebbe essere il bonus vacanze ma è necessario che sia spendibile anche tramite le agenzie di viaggi e i tour operator per rilanciare la filiera».