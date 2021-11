Fiavet, da Travel Hashtag ad Abu Dhabi per il futuro delle adv













Da Milano fino ad Abu Dhabi. Fiavet Confcommercio prosegue il suo percorso a sostegno della ripresa delle attività post Covid delle agenzie di viaggi italiane tra sostenibilità e innovazione, ma soprattutto sotto la guida della presidente Ivana Jelinic, che continua il suo dialogo con le istituzioni locali ed estere per dare il suo contributo a un settore ancora in enorme difficoltà per via della pandemia in corso.

“Le agenzie di viaggi saranno ancora rilevanti domani?” A rispondere a questa domanda è stata proprio Jelinic, scelta tra i relatori di Travel Hashtag il 16 novembre scorso al Bleisure di Milano: «Le agenzie non hanno potuto avere ripieghi con la pandemia. Hanno perso il 90% del fatturato in assenza di prodotto, e ora, con qualche riapertura, possono finalmente avere una piccola prospettiva, ma c’è bisogno di viaggiatori, di una domanda reale».

La presidente di Fiavet è convinta che le adv vivranno una nuova fase, imparando a convivere con il Covid. «Ci sarà una selezione importante, come di solito avviene in occasione dei cambiamenti epocali, e le agenzie che rimarranno saranno sicuramente al passo con l’innovazione, con le consulenze attraverso strumenti digitali, con un’offerta estremamente specifica, personalizzata».

La visione di Fiavet è stata ribadita anche durante la missione negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, proprio con Travel Hashtag. La presidente Ivana Jelinic, assieme agli altri stakeholder dell’evento, ha incontrato i rappresentanti del turismo emiratino al Conrad Etihad Towers condividendo le prospettive del turismo organizzato con un focus su Expo Dubai.