Fiavet convoca per fine febbraio la Conferenza programmatica 2020

Fiavet apre il 2020 chiamando a raccolta gli agenti di viaggi associati e non per la Conferenza programmatica in programma a Chianciano Terme, in Toscana, i prossimi 26, 27 e 28 febbraio.

Il titolo sarà “Il turismo organizzato in Italia: visioni e proposte” e i lavori saranno articolati in nove gruppi di lavoro: Abusivismo, Incoming, Trasporti, Assicurazioni, Fiscalità, Turismo scolastico, Formazione, Legislazioni regionali e Comunicazione.

L’associazione guidata da Ivana Jelinic invita “tutti gli attori del variegato mondo adv, associati o meno, a fare rete e presentare idee e visioni che verranno discusse nei vari tavoli di lavoro per diventare proposte organiche”.

La Conferenza programmatica 2020 è coordinata da Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana.