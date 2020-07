Fiavet, appello al governo sulla proroga della cassa integrazione

Fate presto: è questo l’appello di Fiavet al governo Conte affinché adotti tempestivamente la proroga della cassa integrazione in deroga. In una nota, la federazione sottolinea che l’esecutivo aveva già espresso la volontà di approvare in tempi brevi la proroga assieme a quella del divieto di licenziamento. “Ma a questa dichiarazione – si legge nella nota Fiavet – non è seguito alcun provvedimento esecutivo, così chi ha chiesto la cassa integrazione in deroga dall’inizio, si trova attualmente scoperto nell’attesa che questo proposito si tramuti in realtà, non potendo né licenziare, né pagare lo stipendio di agosto ai propri dipendenti.

La nota prosegue ricordando che lo stesso ministro del Mibact, Dario Franceschini, era intervenuto nel corso alla prima riunione del tavolo di crisi per il turismo dicendo che era necessario che il sistema venisse incontro al comparto con ammortizzatori sociali e indennizzi e che il ministero era al lavoro per estendere le misure emergenziali. Per aiutare le imprese era stato garantito che, per i dipendenti in uscita dalla cassa integrazione, non si sarebbero pagati, per un tempo limitato, gli oneri contributivi.

«So che si sta lavorando per questo provvedimento – commenta la presidente di Fiavet, Ivana Jelinic – ma l’attesa per il nostro settore non è più prorogabile: è urgente che si dica subito alle imprese cosa devono fare. Il turismo sta soffrendo in un modo indicibile e non è più possibile esitare oltre. I lavoratori dipendono da noi, ma sono prima di tutto cittadini italiani, come noi, c’è quindi necessità che il governo dica immediatamente cosa intende fare».