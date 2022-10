Fiavet, al via la convention a Tenerife

Convention Fiavet-Confcommercio 2022 a Tenerife dal 25 al 30 ottobre. L’evento annuale è sostenuto da Turespaña, dal turismo di Tenerife e vede la partecipazione di Iberia, Air Europa, Vueling l’evento e importanti attori del mondo del travel.

Centrali nel dibattito le prospettive 2023 e gli scambi turistici tra Spagna e Italia. La scelta di Tenerife vuole porre l’attenzione sulla destinazione Spagna e sull’isola delle Canarie. La convention è un momento di incontro e scambio con interlocutori del mondo del turismo italiano e internazionale. Tema principale è la ripartenza, che pone le imprese e le destinazioni di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione, l’innovazione, il dialogo e la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale.

«Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet-Confcommercio – In un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia».

Gonzalo Ceballos, direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma, aggiunge: «Per L’Ente spagnolo del turismo essere membro di Fiavet-Confcommercio ha come obiettivo principale sfruttare gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione e della formazione, affinché si possa mantenere un rapporto, il più stretto possibile, con il comparto turistico. Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere l’outgoing. La collaborazione, avviatasi già nel 2021, ha consentito l’organizzazione di questo evento in Spagna, che si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità. Questa iniziativa rappresenta anche un’opportunità per Tenerife, che incontrerà nella giornata di workshop le agenzie italiane invitate, con l’obiettivo di stringere rapporti commerciali e stimolare le vendite. Infine, la convention si profila anche come dibattito, discussione e analisi tra i rappresentanti del settore turistico dei nostri Paesi. Un’esperienza di scambio a tutti i livelli: culturale, commerciale e turistico, con lo scopo di creare nuove sinergie, rafforzare i legami e portare nuove opportunità di business sia in Italia che in Spagna».

Interviene anche il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez: «Questo evento ci consente di avere un contatto diretto con agenti di viaggi di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno l’opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione. Dopo un congresso di settore nell’isola, il mercato incoming del Paese di provenienza cresce. Un incremento che sarebbe in linea con l’andamento attuale che vede l’aumento di oltre l’11% dei viaggiatori italiani sull’isola nei primi mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, anche con le proiezioni delle compagnie aeree, che quest’inverno hanno programmato più posti dall’Italia rispetto alla stagione 2019 -2020. In quest’ottica è molto importante l’impressione che gli agenti di viaggi conserveranno delle esperienze sulla nostra isola, una delle destinazioni con più diversità della Spagna, in cui cultura, patrimonio, gastronomia, architettura, natura, turismo attivo e la nostra Riserva Starlight si possono godere durante tutto l’anno grazie a uno dei migliori climi del mondo».