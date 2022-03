Fiab rilancia le proposte di cicloturismo in primavera

Con l’arrivo della primavera, risboccia il desiderio di esperienze all’aria aperta e la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) attiva da oltre trent’anni nella promozione del cicloturismo lancia le sue nuove proposte, all’insegna del ritmo slow, nella natura e nelle bellezze dei territori che si attraversano, alla scoperta dei patrimoni culturali e artistici e delle specialità enogastronomiche.

La prima novità di quest’anno è costituita dalle tracce Gps scaricabili gratuitamente per tutta la rete di Bicitalia, la rete ciclabile nazionale mappata da Fiab che include 20 grandi itinerari nazionali oltre a ciclovie di qualità, con percorsi regionali e ciclovie lungo le linee ferroviarie dismesse. Nell’ultimo anno si sono registrate oltre 600.000 visualizzazioni su bicitalia.org, con una media annuale di clic raddoppiata rispetto ai valori registrati tra il 2014 e il 2019.

«Per rispondere alle richieste dei cicloviaggiatori abbiamo notevolmente incrementato il numero delle tracce Gps scaricabili gratuitamente dal sito Bicitalia.org – spiega Antonio Dalla Venezia, responsabile Fiab per la rete Bicitalia – E stiamo parlando di quasi 23.000 km di tracciati provati, testati e mappati dai volontari Fiab che hanno verificato il tipo di percorso (ciclabile dedicata, strada a basso traffico, ecc.) e le relative caratteristiche e difficoltà».

Sempre secondo i dati di accesso al sito Bicitalia.org, poi, è possibile tracciare gli interessi e le preferenze in termini di percorsi da esplorare in bicicletta. Tra i grandi itinerari, oltre alla Ciclovia del Sole (ovvero il tratto italiano, dal Brennero alla Sicilia, dell’itinerario EuroVelo 7 che collega Capo Nord a Malta) e alla Ciclovia Adriatica (da Trieste a Santa Maria di Leuca), il terzo percorso più cliccato è stato la Ciclovia dell’Alpe Adria, mentre quella che ha registrato una crescita maggiore di accessi con il +33% è stata la Ciclovia Aida (Alta Italia Da Attraversare), che dalla Val di Susa in Piemonte arriva a Trieste toccando tutte le città della Pianura padana.

Nella classifica che riguarda le “ciclovie di qualità”, invece, dopo la conferma della Spoleto-Assisi , tra le più frequentate c’è la Ciclabile del Ticino, a conferma che gli itinerari facilmente accessibili da una grande città come Milano sono di grande appeal in ogni momento dell’anno.

Per la primavera 2022, Fiab ha poi organizzato due iniziative: da sabato 14 a domenica 22 maggio la Settimana della bicicletta lungo le Vie d’Acqua, in collaborazione con Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) che prevede una serie di eventi, gite ed escursioni in bicicletta per pedalare lunghi lungo fiumi, laghi e canali, alla scoperta delle ricchezze del patrimonio idrico italiano e con la possibilità di visite a opere idrauliche (centrali, idrovore, ponti canali, ecc.) dove solitamente è interdetto l’accesso al pubblico. E le Giornate Nazionali del Cicloturismo, a giugno che si possono consultare direttamente sul sito della federazione.