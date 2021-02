Feste “clandestine” nelle case vacanze: Federalberghi Roma chiede sanzioni













A seguito dei numerosi casi di violazioni (riportati sugli organi di stampa nazionali, ndr)delle norme dettate dall’emergenza sanitaria avvenuti negli ultimi giorni in case vacanze ed appartamenti in affitto sui portali web, Federalberghi Roma chiede alle autorità controlli stringenti e sanzioni esemplari per eventi e feste organizzati in queste location.

Per l’associazione degli albergatori romani è inaccettabile che sfruttando dei buchi normativi venga messa in pericolo la salute pubblica in strutture dedicate al turismo, tanto più nella drammaticità della contingenza attuale che vede ridotto allo stremo il settore dell’ospitalità, con gli alberghi romani chiusi al 90% e sostanzialmente privi di clienti dall’inizio dell’emergenza pandemica risalente allo scorso mese di marzo.