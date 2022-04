Festa della Liberazione, 9 milioni di italiani in viaggio













Altra boccata d’ossigeno in arrivo per il turismo italiano: secondo le previsioni tracciate da Acs Marketing Solutions per conto di Federalberghi, infatti, per il mini-ponte del 25 aprile almeno 9 milioni di italiani partiranno per una breve vacanza.

IL SONDAGGIO DI FEDERALBERGHI. «A giudicare dai nostri dati, siamo felici di poter constatare che i milioni di italiani partiti per le festività di Pasqua non sono stati un abbaglio – commenta il presidente della federazione Bernabò Bocca – Non è episodica in sostanza la scelta di viaggiare, si torna invece a programmare una vacanza a stretto giro anche in occasione del ponte del 25 aprile, che quest’anno il calendario fa cadere per una fortunata congiuntura nella giornata di lunedì».

Dai risultati dell’indagine, tra l’altro, si rileva che il 92% del campione preso in esame resterà in Italia e le città d’arte saranno le destinazioni preferite (31%). A seguire il mare, la montagna, le terme e i laghi. C’è tanta voglia di progettare vacanze e il giro di affari che verrà generato sarà di oltre 4 miliardi di euro.

La ricerca previsionale, inoltre, rileva che la vacanza avrà una durata media di 3-2 notti. E la spesa media pro capite sostenuta per la vacanza (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà pari a 466 euro. Chi resterà in Italia spenderà mediamente 433 euro, mentre la spesa aumenta per chi trascorrerà un periodo di vacanza oltre confine (741 euro), con un giro di affari di 4,33 miliardi di euro. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (32%). L’alloggio e il viaggio assorbono ciascuno il 19,4% del budget, mentre allo shopping sarà destinato il 13,2%.

Tra le altre curiosità dell’indagine, ci sono alcune modalità della vacanza: il 13,4% degli italiani approfitterà di questa occasione per visitare mostre, musei e fiere. Altri motivi che orientano la scelta della vacanza sono la scoperta di posti nuovi (10%) e l’abitudine (9,8%).

Mentre le attività principali consisteranno in passeggiate (33,7%), escursioni e gite (30,1%), visita a monumenti (22,7%), e a musei o mostre (20,2%).

LE PREVISIONI DI CNA TURISMO. I primi riscontri positivi della Pasqua confermano anche le previsioni elaborate da Cna Turismo, che ha pronosticato dal periodo pasquale al mini-ponte del 25 aprile, poco più di una settimana, almeno 15 milioni di italiani e stranieri che effettueranno viaggi e soggiorni nel nostro Paese per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 5,5 miliardi di euro.

Nei ponti di Pasqua e del 25 aprile almeno 10 milioni di italiani si limiteranno a gite di una giornata o si recheranno in case di famiglia. Ma oltre 5 milioni di turisti sono quelli intenzionati a pernottare in strutture ricettive perlomeno per una notte. E di questi più di un milione e mezzo saranno stranieri.

La media dei pernottamenti – secondo Cna Turismo – è prevista tra le due e le tre notti per i vacanzieri italiani, tra le tre e le quattro notti per gli stranieri. I turisti provenienti dall’estero arriveranno in netta prevalenza dall’Europa continentale, dal Regno Unito, dagli Usa e dal Canada.