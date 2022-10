Ferrovie dello Stato: «40mila assunzioni in dieci anni»

«Per attuare il nostro piano abbiamo calcolato che ci servono 40 mila nuove assunzioni in 10 anni». Lo dichiara la presidente del Gruppo Fs, Nicoletta Giadrossi, in occasione del Festival della sostenibilità 2022. «È un numero molto grande – prosegue – che corrisponde a far entrare nel gruppo tanti giovani. Dobbiamo formarli, diventare per loro un datore attraente, proporre per loro welfare, formazione, percorsi di carriera opportuni per sviluppare nuove competenze che serviranno a noi come gruppo e al Paese, in digitalizzazione, in gestione dell’ambiente, in ingegneria delle infrastrutture, comprensione dei rischi climatici».

Nel piano industriale del gruppo Fs – annunciato a maggio scorso – sono previsti 190 miliardi di euro di investimenti per lo sviluppo sostenibile di infrastrutture e mobilità.

Primo obiettivo del Gruppo è la Carbon neutrality nel 2040, cioè l’azzeramento delle emissioni con dieci anni di anticipo rispetto alla scadenza fissata dall’Europa.

Il Gruppo Fs è anche impegnato a contribuire alla transizione ecologica, nel soddisfare almeno il 40% del proprio fabbisogno di energia elettrica attraverso un piano per l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Si tratta di un investimento di 1,6 miliardi, che accrescerà del 10% la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati ad oggi in Italia.