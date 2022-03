Ferrara, al via il progetto turistico-culturale “I Luoghi del Cinema”













Il futuro turistico di Ferrara all’insegna del cinema: presentato nella città degli Estensi il progetto “Ferrara e i Luoghi del Cinema” curato dalla Ferrara Film Commission alla presenza dei rappresentanti del Comune e del Touring Club Italiano. Il presidente della Ferrara Film Commission Alberto Squarcia e il vice presidente Stefano Duo hanno illustrato nel dettaglio gli step di una iniziativa turistico-culturale che prevede un’accurata ricerca degli angoli più segreti, delle piazze, delle vie, degli edifici e degli interni utilizzati nel tempo come teatro delle riprese per la creazione di un archivio cinematografico permanente e continuamente aggiornato.

Verranno ideati percorsi turistici per Ferrara e provincia alla scoperta che integreranno la già interessante offerta storico-culturale, e destinati non soltanto ai potenziali turisti, ma anche alla popolazione residente. diffusi tramite sito web e brochure dedicate.

Il progetto prevede inoltre l’organizzazione di visite guidate e tour tematici per gruppi e/o turisti individuali in collaborazione con le guide professionali turistiche di Ferrara e provincia per far vivere l’esperienza dei “I Luoghi del Cinema” di Ferrara con la realizzazione di innovativa segnaletica turistica con il logo “Luogo del Cinema” dotata di riferimenti interattivi alle attività commerciali, alberghiere e di ristorazione limitrofe, dotata di Qr code tramite il quale, con un cellulare, sarà possibile lettura e codifica della storia del film, degli autori, del regista, dei protagonisti, e visione di un trailer del film.

Il progetto prevede anche un ricco calendario estivo con la proiezione dei film che hanno fatto la storia nel cinema di Ferrara, presso luoghi storici come la Corte del Castello estense e parchi verdi della città. E infine proiezioni in loop, in alcuni punti della città con monitor fissi, dei film più famosi o di loro trailer (Palazzo Diamanti, Giardino delle Duchesse), con l’organizzazione di convegni e partecipazione di attori, registi, critici cinematografici legati a Ferrara.