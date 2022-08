Ferie, ad agosto le mete più ambite sono Catania, Tirana e Palermo













Sono ormai alle porte le tanto attese ferie d’agosto, che regaleranno a molti viaggiatori relax e riposo. Per l’occasione, eDreams ha analizzato le abitudini di italiani e stranieri che si metteranno in viaggio nel mese in corso, nonostante il 2022 abbia rivelato una crescente preferenza anche per gli altri mesi estivi.

eDreams annuncia come la maggior parte dei connazionali che partiranno in agosto ha prenotato soprattutto a ridosso della vacanza: più del 30% ha bloccato voli e alloggi a luglio, un altro 28% non prima di giugno. Tra le mete più desiderate dagli italiani per queste settimane salgono sul podio Catania, seguita dall’ambitissima Tirana e da Palermo.

In particolare, Catania è la prima scelta per i viaggiatori provenienti dal Piemonte, Tirana è in testa alle preferenze di prenotazione per chi parte da ben sette regioni italiane: Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

L’altra città siciliana in vetta, Palermo, è luogo di villeggiatura per chi sarà in partenza da Lazio, Lombardia e Marche, mentre la prima destinazione sarda in classifica, Olbia, conquista in primis i viaggiatori che partiranno dal Veneto.

eDreams, inoltre, spiega che quasi la metà, il 46% degli italiani in vacanza ad agosto, viaggerà per un periodo dai 7 ai 13 giorni, il 18% si concederà un break di 5/6 giorni, mentre un 11% staccherà per un periodo più lungo, dai 14 ai 20 giorni.

Tra i visitatori provenienti dall’estero per agosto si rilevano principalmente francesi (22%), seguiti da tedeschi (18%) e infine spagnoli (18%). Un’affluenza, quella proveniente dall’Europa, che per tutta la stagione estiva ha privilegiato le città d’arte rispetto ad altri tipi di destinazione.