Fenomeno Tik Tok: in Italia 236 video al minuto

Più o meno 12 milioni di clip al giorno in tutto il mondo, postati soprattutto all’ora di pranzo e dopo le 20. In Italia, invece, si pubblicano in media 236 video al minuto. Sono i numeri (relativi al 2019) della consacrazione mondiale ma anche italiana di Tik Tok, l’app made in China dei mini-video amata dai teenager, che continua a fare il record di utenti (circa 2 milione e mezzo gli italiani) e spinge le aziende – quelle del travel comprese – a creare presto un proprio profilo nel social media, andando oltre Facebook e Instagram e attaccando di conseguenza un “nuovo target”, quello della Generazione Z.

Ad esempio, per il mega-evento Expo Dubai 2020, il Commissariato italiano ha scelto di registrarsi su Tik Tok con l’account Italy Expo 2020, con l’obiettivo di farsi conoscere ancora di più negli stati chiave del continente asiatico dove, peraltro, si registra un elevatissimo numero di utenti attivi sulla piattaforma, utilizzata dalla community soprattutto per sfide tematiche che fanno leva sulla creatività e sul proprio talento.

Tra le campagne di sensibilizzazione dell’anno figurano #SaveOurOceans, #TheRealChallenge e #ForClimate.