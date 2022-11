“Feel More in Qatar”, nasce la brand platform sulla creazione di legami emotivi

Qatar Tourism lancia a inizio dicembre una nuova brand platform globale e una campagna pubblicitaria internazionale dal titolo “Feel More in Qatar“, per sottolineare come la destinazione metta al centro i legami emotivi e le attività ed esperienze a misura di famiglia.

La campagna through-the-line, lanciata a partire dalla prima metà di dicembre, è focalizzata su una famiglia che vive un’ampia gamma di emozioni durante il suo soggiorno in Qatar. Sarà trasmessa attraverso le emittenti globali e le stazioni televisive locali nei formati 60s e 30s.

La campagna sarà presente in 16 Paesi e includerà anche un’estesa pubblicità outdoor e online sulle piattaforme social, tra cui Facebook, Instagram e Snapchat, e su piattaforme digitali come YouTube e la Rete Display di Google. Verrà ulteriormente riproposta attraverso annunci pubblicitari a mezzo stampa selezionati.

Il sito web rinnovato del brand, www.visitqatar.com, consentirà agli utenti di accedere a contenuti disponibili in nove lingue: arabo, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, russo, spagnolo e turco.

«Invitiamo le persone a visitare e scoprire il cuore e l’anima del Qatar, un Paese in cui le famiglie in visita si sentono più unite, le coppie più legate, e dove gli amici possono divertirsi di più – ha dichiarato Akbar Al Baker, presidente di Qatar Tourism e amministratore delegato del gruppo Qatar Airways – La nostra nuova campagna globale evoca queste emozioni che confidiamo tutti i viaggiatori possano sperimentare esplorando l’affascinante patrimonio del Qatar, le sue bellezze naturali e la gamma di esperienze tra cui scegliere».

“Feel More in Qatar” vedrà tre personaggi animati del luogo presentare a una famiglia la vasta gamma di esperienze che potranno sperimentare in Qatar, oltre alla rinomata ospitalità e al caloroso benvenuto del Paese. I personaggi – Shaheen, il falco, Maha, l’orice araba, e Lulu, la tartaruga embricata – rappresentano l’iconica fauna selvatica del Qatar e guidano la famiglia alla scoperta del cuore e dell’anima del Qatar, una destinazione che fonde modernità cosmopolita e paesaggi mozzafiato con la tradizione e la cultura araba.

Inoltre, a novembre verrà lanciata la campagna “No Football. No Worries”, il cui protagonista sarà il calciatore italiano Andrea Pirlo, alle prese con le avventure che il Qatar ha da offrire. Dal sandboarding sulle dune del deserto del Mare Interno all’immersione nella cultura del Museo d’Arte Islamica, per arrivare al kitesurfing all’interno del nuovo resort Fuwairit Kite Beach del paese, la campagna mira a mostrare che l’offerta del Qatar non si limita al calcio.