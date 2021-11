Feel Free, così Nuovevacanze rilancia le agenzie













Nuovevacanze lancia Feel Free, programma che si pone l’obiettivo di ristabilire il giusto equilibrio nel rapporto con le agenzie di viaggi. «Sono infatti loro che sceglieranno di rimanere o meno all’interno di un progetto e devono potersi sentire libere di uscirne in qualsiasi momento e senza alcuna penale», ha dichiarato Corrado Lupo, ceo del Gruppo.

«Continueremo a premiare il progetto a sistema, in partnership con Dolphin, fornendo alle agenzie di viaggi una centrale operativa per tutte le attività di consulenza fiscale consentendo loro di concentrarsi sulla vendita», ha proseguito Lupo.

Inoltre, considerando che, «in qualsiasi industria sana, il cash flow è necessario per la gestione della propria impresa, il progetto Feel Free non entra nella logica di gestione della cassa delle imprese partecipi – ha aggiunto il ceo – Quest’ultimo elemento delle aziende, come ben noto, si è rivelato sostanziale nel periodo pandemico. Ci siamo spesso considerati un ecosistema distributivo e dalla genesi del concetto di ecosistema equilibrato ripartiremo nel fruire servizi che da 20 anni forniamo alle agenzie di viaggi italiane, rapporto fiduciario ed efficienza».

«Il turismo organizzato, tutto, ha subito in questi due anni danni gravissimi; da un lato è evidente che in un momento di forte crisi, tutti si pongano domande sul modello, dall’altro è altrettanto evidente che le agenzie di viaggi con licenza propria hanno ottenuto, seppur in forma insufficiente, i sostegni dal governo e quindi si trovano in una posizione di vantaggio; dall’altro le startup dell’anno 2020 e le aip sono state completamente dimenticate dal governo – ha concluso il manager – Ritengo che i grossi Gruppi abbiano prestato il fianco alle realtà più piccole e/o nascenti; considerato che la pandemia ha quasi azzerato i vantaggi dei grandi Gruppi, oggi ripartiremo tutti dal medesimo punto».