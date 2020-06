Federturismo, ufficializzati i nuovi vertici con Lalli alla presidenza

Designata il mese scorso alla guida di Federturismo, Marina Lalli è stata ufficialmente eletta all’unanimità per il quadriennio 2020-24 come nuovo presidente della federazione, affiancata dai nuovi vice presidenti: Maria Carmela Colaiacovo (vice presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi), Stefano Fiori (amministratore unico del Gruppo Univers Srl), Valeria Ghezzi (presidente di Anef ), Renzo Iorio (amministratore delegato Nugo S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e Gianluca Scavo (amministratore delegato della holding AIM Group International S.p.A).

Amministratore unico delle Terme di Margherita di Savoia e vice presidente vicario della delegazione Bari-Bat di Confindustria nonché vice presidente di Federterme, Marina Lalli subentra a Gianfranco Battisti, amministratore delegato del Gruppo Fs.

«Sono orgogliosa di essere stata nominata alla guida della Federazione – ha dichiarato Lalli – Una nomina importante, che arriva in un momento storico difficile da governare in cui la strada per la ripresa del turismo italiano è sicuramente in salita. Ma proprio per questo una sfida ancora più motivante per far recuperare al settore la forza che merita. La pandemia ha messo in luce la fragilità del paese e in ginocchio il nostro settore: dobbiamo riprendere da qui per avviare i processi urgenti e a lungo rinviati. Il turismo è un settore decisivo dell’economia italiana che in questo momento è in grave sofferenza, va quindi aiutato con interventi immediati partendo dalla sburocratizzazione e semplificazione. Tra le altre priorità ci sono: digitale, formazione e infrastrutture».