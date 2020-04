Federturismo studia le linee guida per le riaperture estive

Prima serie di indicazioni utili alle imprese che gradualmente riapriranno in vista della stagione estiva. Federturismo Confindustria e Uni (Ente italiano di Unificazione), hanno concordato di aprire un tavolo tecnico Turismo al fine di elaborare queste prime linee guida.

«Il lavoro con Uni ci darà l’opportunità di elaborare, all’interno delle regole generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro definiti a livello nazionale e internazionale, i protocolli a cui le imprese turistiche, hotel, terme, stabilimenti balneari, porti, impianti di risalita, etc. dovranno adeguarsi per garantire la somministrazione del servizio nel modo più sicuro possibile per lavoratori e clienti – afferma la vice presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli – Le linee guida verranno redatte in collaborazione con tutte le associazioni di categoria di Federturismo che parteciperanno direttamente attraverso i loro esperti».

Questo modello partecipativo dal basso cercherà di contemperare le esigenze di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro con quelle della fruizione minima delle strutture e dei servizi da parte dei clienti.