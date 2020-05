Federturismo, Marina Lalli designata presidente

Federturismo ha annunciato il dopo Gianfranco Battisti: il consiglio generale della federazione – che ha provveduto al voto telematico per via dell’emergenza coronavirus – ha designato Marina Lalli, amministratore delegato delle Terme di Margherita di Savoia, nuovo presidente.

La designazione di Lalli, tra l’altro già vice presidente vicario di Federturismo e anche vice presidente di Confindustria Bari Bat e di Federterme, dovrà essere formalizzata dall’assemblea dei soci prevista entro giugno.

È un incarico impegnativo e delicato quello che attende Marina Lalli, che tra le sue prime uscite internazionali nelle vesti di presidente di Federturismo annovera quella su Bbc World News, durante cui ha parlato «dell’importanza della riapertura delle frontiere italiane, fissata il 3 giugno», e di come «il settore stia lavorando in queste ultime settimane per avviare la ripresa, dopo uno dei momenti più difficili della sua storia e consapevole dei cambiamenti in atto».

Oltre al governo, poi, l’Ansa riporta come Lalli creda che in questo rilancio del travel «anche l’Europa sia chiamata a fare la sua parte adottando rapidamente misure straordinarie da affiancare a quelle nazionali che da sole non bastano, prevedendo di destinare al settore del turismo una quota significativa del Recovery Fund».