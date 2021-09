Federturismo lancia un forum online sulle prospettive del turismo spaziale













Con i recenti lanci di Richard Branson (Virgin Galactic) e Jeff Bezos (Blue Origin) il turismo spaziale irrompe sulla scena mediatica e non solo: una frontiera estrema del turismo del lusso che da solo si stima potrà valere più di 2,2 miliardi di dollari entro il 2026.

Ma quali possono essere le effettive potenzialità operative? E soprattutto come si potranno declinare lo sviluppo di questo mercato e gli investimenti da parte di aziende e start up private? Per avere le prime risposte Federturismo-Confindustria ha organizzato un evento online dal suggestivo titolo: “Turismo spaziale: a che punto siamo?” che si terrà il 14 settembre alle ore 18.00.

Interverranno la presidente di Federturismo Marina Lalli, il presidente di ASI (Agenzia Spaziale Italiana) Giorgio Saccoccia, e il presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci. È stato invitato a partecipare anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. L’evento sarà trasmesso in streaming dal link https://www.youtube.com/watch?v=m7M_IbeXoH0, e sulla pagina Facebook e Linkedin di Federturismo.