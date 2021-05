Federturismo lancia l’Osservatorio Unicredit-Nomisma













Arriva il primo monitor per il travel di domani: si tratta dell’Osservatorio sul Turismo di Unicredit-Nomisma, presentato in Federturismo, che nasce con l’obiettivo di comprendere le esigenze del nuovo viaggiatore.

«Sarà un utile strumento – dichiara la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli – per monitorare i cambiamenti in atto nel settore. I piccoli borghi, il turismo lento, l’outdoor, il turismo di prossimità e le partenze in periodi non convenzionali con mezzi alternativi saranno la prima soluzione per il rilancio del settore in tempi di distanziamento sociale».

Quello che si prospetta nel post Covid – secondo i vertici di Federturismo – sarà un turismo di qualità, ecosostenibile, rispettoso dell’ambiente e accessibile. «Flessibilità, chiarezza, salute e sicurezza – osserva Lalli – sono le parole d’ordine per il turismo di domani perché dobbiamo dimostrare di saper accogliere i turisti stranieri con la garanzia di un soggiorno sicuro. L’offerta di prodotti omogenei in diversi territori, il digitale, l’attenzione a nuovi stili di vita che mettano al centro il benessere e la sicurezza della persona sono temi cruciali sui quali è diventato indispensabile investire e riprogettare».