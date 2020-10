Federturismo, Lalli: «Il Salone Nautico mostra al mondo le eccellenze italiane»

È stata inaugurata il 1° ottobre la 60ª edizione del Salone Nautico di Genova, l’appuntamento annuale che accoglie operatori del settore, appassionati del mare e mostra le eccellenze del Made in Italy. Occhi puntati da parte di tutto il mondo per quello che – di questi tempi – è l’unico grande evento internazionale del settore nella stagione in corso. Per renderlo possibile, una task force di giuristi e ingegneri ha realizzato e attuato un protocollo rigidissimo di 180 pagine, prevedendo persino pulsanti degli ascensori coperti da pellicole trasparenti rimovibili.

Dell’appuntamento incentrato sull’economia del mare ha parlato anche la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli: «Con l’inaugurazione del Salone di Genova, Confindustria Nautica, e il suo presidente Saverio Cecchi, ha dimostrato, con tutte le sue aziende, di saper guardare avanti anche nei momenti più difficili lavorando con determinazione e fiducia durante il lockdown per arrivare preparata a quello che è per il settore il primo appuntamento italiano a livello mondiale dopo l’emergenza».

Secondo Lalli, «è un importante segnale di ottimismo e incoraggiamento per il futuro e una grande prova di responsabilità del nostro Paese di fronte al mondo che ci guarda».

La presidente ha infatti ricordato come la nautica sia «un settore strategico per la ripartenza del turismo che, malgrado la crisi che stiamo vivendo, continua a rappresentare l’eccellenza del Made in Italy e a essere un pilastro dell’economia italiana e del nostro turismo. Ai colleghi della nautica e del loro presidente Cecchi va quindi tutto il plauso dell’intera industria del turismo».