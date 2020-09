Federturismo al governo: «Taglio dell’Iva per ripartire»

Un modo per dare un po’ di ossigeno alla ripartenza del turismo c’è, secondo la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, e in base a quello su cui stanno ragionando altri Paesi europei.

«Per dare una spinta ai consumi, stimolare la domanda e far ripartire l’economia sarebbe opportuno abbassare almeno per sei mesi l’aliquota Iva – dichiara – Un provvedimento di cui si sta discutendo nei principali Paesi europei e che da luglio è stato già adottato in Germania con la riduzione dell’Iva dal 19 al 16% (e l’aliquota ridotta dal 7 al 5%)».

Si tratta, prosegue la presidente, di «una misura che, anche se particolarmente onerosa, sarebbe auspicabile venisse inserita nel piano al quale il governo sta lavorando. Seppur consapevoli che i nostri margini di manovra non siano equiparabili a quelli del governo tedesco sarebbe fondamentale poter focalizzare la riduzione a quei settori come quello del turismo che sono stati duramente colpiti dalla pandemia».