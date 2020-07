Federconsumatori, Corsica Sardinia Ferries segnalata all’Antitrust per pratica scorretta

Le sedi Federconsumatori hanno ricevuto richieste di informazioni e assistenza da parte di utenti che riferiscono di aver acquistato titoli di viaggio per le tratte Livorno/Golfo Aranci e Savona/Golfo Aranci operate da Corsica Sardinia Ferries nei mesi estivi, di cui tuttavia la compagnia ha in seguito comunicato la cancellazione a causa di non meglio precisati “problemi tecnici”.

Federconsumatori ha trasmesso una segnalazione all’Agcm e all’Autorità di Regolazione dei Trasporti chiedendo di accertare le responsabilità e di adottare, se necessario, opportuni provvedimenti.

Nella nota, l’associazione spiega che “l’annullamento è stato comunicato con un anticipo tale da rendere quantomeno poco probabile l’eventualità che la cancellazione stessa sia riconducibile a motivazioni tecniche o ad eventuali condizioni meteorologiche o ancora a possibili altre cause di forza maggiore. Alla luce di tali premesse appare fondato il sospetto che la decisione di annullare le tratte derivi piuttosto da considerazioni di natura economica e commerciale. A ciò si aggiunge il fatto che i collegamenti non risultano ad oggi operati dal vettore”.

Per Federconsumatori ,infatti, “la condotta in questione configura una pratica commerciale scorretta a danno degli utenti, che finiscono per subire pesanti disagi in seguito alle decisioni adottate dalla compagnia per motivazioni non giustificate. Un comportamento, questo, che appare ancora più grave se si considera l’estrema complessità dell’attuale contesto socioeconomico, in cui i cittadini si trovano ancora in una condizione di estrema vulnerabilità”.