Federcongressi&eventi, la convention a marzo a Treviso













La XIII edizione della convention nazionale di Federcongressi&eventi, l’associazione della meeting industry italiana, si svolgerà dal 25 al 26 marzo al Best Western Premier Bhr Treviso Hotel.

La manifestazione annuale torna dopo un anno di stop dovuto all’emergenza sanitaria e segna simbolicamente la ripartenza di un settore.

Titolo della convention è “Yolo-Costruire il futuro degli eventi”, con un programma incentrato sui temi più rilevanti per affrontare l’era della Yolo Economy, cioè del trend che partendo dal motto You Only Live Once vede gli individui tesi a costruire un futuro migliore, con un worklife balance che rispetta e valorizza la propria personalità.

Nel corso della convention si svolgeranno le elezioni del presidente e dei componenti del consiglio direttivo dell’associazione per il mandato 2022-2025.

«Dobbiamo metterci in gioco per uscire dagli schemi – sottolinea la presidente di Federcongressi&eventi Alessandra Albarelli – Pensare, quindi, a nuovi approcci alla nostra professione, a nuovi modelli di sviluppo dei processi di lavoro e dei rapporti tra gli attori del settore e a nuove chiavi di comunicazione per rispondere ai bisogni della Yolo Economy. E proprio la convention sarà l’occasione per farlo».

Oltre ai seminari di aggiornamento dedicati all’Educazione Continua in Medicina-Ecm e alla gestione e organizzazione di eventi, il programma formativo della Convention prevede tre appuntamenti di rilievo.

Venerdì 25 si terrà la vision lecture “Yolo Acceleration. Capire le nuove aspettative emergenti per costruire il futuro degli eventi”. Sebastiano Zanolli, manager esperto di motivazione e Alberto Mattiello, esperto di innovazione, faranno convergere le loro riflessioni e ricerche unendo le innovazioni emergenti con le aspettative dell’economia Yolo per immaginare come cambierà l’industria degli eventi nei prossimi 3-5 anni.

Sabato 26 la giornata si aprirà con la top trend session “L’industria internazionale delle fiere e degli eventi – un decennio di trasformazione”. Jochen Witt, presidente e amministratore delegato della società di consulenza gestionale Jwc gmbh, presenterà le prospettive del settore nei prossimi anni e spiegherà anche quali passi dovrebbe compiere per ritagliarsi un futuro nuovo e migliore. La presentazione coprirà argomenti che vanno dalla digitalizzazione alla gestione dei dati e alla centralità del visitatore, ma si concentrerà anche sui requisiti futuri delle venue per rimanere competitive.

A seguire si svolgerà l’invited talk “Storie che incantano. Competere narrativamente con lo storytelling in un’era nuova”. Andrea Fontana, sociologo della comunicazione e pioniere del corporate storytelling in Italia, spiegherà le regole da seguire e illustrerà i casi da conoscere per creare nuovi temi e narrazioni di brand in linea con le nuove esigenze fatte emergere dalla Yolo Economy.