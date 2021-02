Federcongressi&eventi conclude l’edizione 2021 del Progetto Mentore













Si è concluso il ciclo di appuntamenti del Progetto Mentore, l’iniziativa di Federcongressi&eventi che ha permesso a 20 studenti selezionati di università e master di confrontarsi con professionisti del settore sui nuovi scenari della meeting industry e sulle skill divenute imprescindibili per affrontarli.

L’edizione 2021 del progetto, l’undicesima dal suo lancio, è stata realizzata con il supporto di Imex, la principale fiera internazionale del Mice, e di Oic Group, agenzia di organizzazione di congressi ed eventi i cui professionisti hanno condiviso il proprio knowhow con i giovani talenti.

«La ricerca e la formazione continua dei talenti sono due elementi chiave delle strategia e del posizionamento del gruppo Oic – commenta Nicola Testai, amministratore delegato dell’agenzia fiorentina – Sono particolarmente felice della collaborazione tra Federcongressi&eventi e il nostro gruppo per la realizzazione del Progetto Mentore. Questo progetto per me rappresenta il piacere di contribuire a formare il futuro: accompagnare i prossimi leader di questa industry in un percorso di conoscenza e arricchimento personale ma al tempo stesso comprendere meglio – grazie a questi incontri – i bisogni e gli stimoli che possono arrivare da una nuova generazione di talenti».

«Progetto Mentore insieme a Junior for Training sono le iniziative messe in campo dall’associazione per aprire il settore ai giovani, per rafforzarne le competenze e, allo stesso tempo, per creare e continuare un dialogo che arricchisce non solo i discenti ma anche i docenti – commenta Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi&eventi – Nonostante il periodo complesso che stiamo affrontando e che ci vede impegnati in maniera incessante su più fronti l’associazione è fermamente convinta che investire sulla crescita dei futuri professionisti sia una priorità, soprattutto in un mercato in continua e costante evoluzione come quello di oggi».