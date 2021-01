Federcongressi&eventi, al via l’edizione digital del Progetto Mentore













Federcongressi&eventi continua la propria mission di coltivare i giovani talenti della meeting industry. È ripartito, infatti, Progetto Mentore, il ciclo di appuntamenti (in tutto quattro) che permetterà a 20 studenti selezionati di università e master di confrontarsi con professionisti del settore per ricevere testimonianze, suggerimenti e consigli.

Progetto Mentore è un’iniziativa del Learning Center di Federcongressi&eventi che, dal suo lancio nel 2010, ha coinvolto oltre 200 studenti. Storicamente l’appuntamento clou della formazione coincideva con la convention annuale dell’associazione, occasione ideale di networking. La cancellazione dell’evento per effetto della pandemia da Covid-19 ha spinto Federcongressi&eventi a proporre la versione digitale del confronto tra giovani leve e professionisti insieme a Imex, la principale fiera internazionale del settore Mice, e a Oic Group, una delle più importanti agenzie di organizzazione di congressi ed eventi in Italia.

Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom e avranno come filo conduttore il tema del cambiamento che il settore dei congressi e degli eventi sta affrontando: nuovi scenari, nuovi approcci e nuove competenze necessarie per affrontare il prossimo futuro.

Spazio anche alla presentazione del Future Leaders Forum di Imex, che vedrà la partecipazione di Dale Hudson, knowledge and events director Imex Group, e Hannah Lee, conference producer Imex Group. Il seminario si svolgerà in lingua inglese con la traduzione simultanea a cura dell’Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia.

Gli alti appuntamenti di Progetto Mentore saranno invece a cura di Oic Group: il 20 gennaio con “Cosa significa costruire strategie efficaci per raggiungere gli obiettivi di business: dalla gestione della crisi a quella del cambiamento”. Relatore: Fabio Paracchini, chief strategy and innovation officer The Embassy-Oic Group; il 27 gennaio con “La creatività come chiave di approccio per reinventare gli eventi del futuro”. Relatore: Fabrizio Piccolini, creative director The Embassy-Oic Group; il 3 febbraio con “Risorse umane: nuovi modi di relazionarsi e nuove competenze”. Relatore: Simona Giuliani, Hr director Oic Group.