Federcongressi & Eventi, il 25 e 26 marzo la convention nazionale a Treviso













Federcongressi&eventi si riunisce dal 25 al 26 marzo a Treviso in occasione della XIII edizione della Convention nazionale che si intitolerà “YOLO-Costruire il futuro degli eventi”.

In programma diversi importanti incontri. Si inizia con la tavola rotonda del 25 marzo “L’ECM verso il post Covid” che sarà moderata da Alberto Iotti, responsabile provider ECM Federcongressi&eventi, e darà spazio all’analisi del periodo trascorso ma, soprattutto, alla proiezione verso ciò che sarà il futuro immediato e prossimo dell’Educazione Continua in Medicina-ECM. Nel corso della stessa giornata si terrà anche il seminario “La normativa che aiuta a far crescere le nostre imprese”, introduzione ai temi del Codice della Crisi d’Impresa e della Corporate Social Responsibility, moderato da Mauro Zaniboni, responsabile normativa e fiscalità Federcongressi&eventi.

Incentrata sulla certificazione del Meeting and Event Manager-MEM sarà invece la tavola rotonda moderata da Francesca Scutari, responsabile progetto certificazione MEM Federcongressi&eventi “C’è certificazione e certificazione – Contesto, percorso e vantaggi” in agenda sabato 26 marzo.

Il programma sarà incentrato anche sui temi più rilevanti per affrontare l’era della Yolo Economy, cona una sessione dedicata “Yolo Acceleration. Capire le nuove aspettative emergenti per costruire il futuro degli eventi” e un’analisi delle prospettive nella sessione “L’industria internazionale delle fiere e degli eventi – un decennio di trasformazione” tenuta da Jochen Witt, presidente e amministratore delegato della società di consulenza gestionale per il settore fiere e congressi Jwc gmbh.