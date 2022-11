Federcongressi&Eventi a Chianciano: «Valorizzare i convention bureau»

Valorizzare i convention bureau, qualificare la formazione del settore e concreti sostegni per rilanciare seriamente il Mice e consolidarne il contributo al turismo nazionale: queste le linee guida tracciate dalla presidente di Federcongressi&Eventi Gabriella Gentile agli Stati Generali del Turismo di Chianciano. Un’agenda di istanze inoltrata al neo ministro del Turismo Daniela Santanchè, dove si evidenzia l’importanza di questo settore per reddito, investimenti e occupazione,

La presidente dell’associazione della meeting industry italiana, evidenziando la grande ripresa di eventi e congressi nel post Covid, ha ribadito contemporaneamente la necessità di un «approccio di sistema Paese» per rilanciare l’Italia nel competitivo mercato internazionale dei congressi e colmare quindi il divario con i Paesi competitor.

Le principali aree di intervento per l’internazionalizzazione proposte da Federcongressi&Eventi sono: il sostegno alla promozione attraverso il riconoscimento del ruolo e dell’attività dei convention bureau; l’incentivazione della qualificazione tecnologica delle sedi per eventi; l’aggiornamento costante dei professionisti del settore e la formazione a due livelli: per chi già opera nel Mice e per i giovani che desiderano entrarvi. Un altro elemento fondamentale per lo sviluppo del comparto è la possibilità di disporre di dati per avviare politiche di sostegno più efficaci. Per questo Federcongressi&eventi, promotore dell’Oice (a oggi l’unico studio di settore del Mice), auspica l’avvio di sinergie con altre ricerche e statistiche già in essere nel settore del turismo.

«Federcongressi&eventi ha elaborato molte e concrete iniziative per sviluppare queste proposte – ha ribadito Gentile – E sono sicura che, attraverso la collaborazione con gli stakeholder istituzionali, privati e pubblici, raggiungeremo obiettivi molto importanti».