Federalberghi Roma plaude alla nuova legge sul turismo nel Lazio













Soddisfazione in casa Federalberghi-Roma per il varo della nuova legge regionale sul turismo nel Lazio, attesa da oltre 15 anni. Più che positivo il giudizio del presidente della federazione Giuseppe Roscioli, che ha avuto parole di forte apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore al Turismo Valentina Corrado.

«Un assessore che in un solo anno – ha osservato Roscioli – ha saputo rispondere alle esigenze di un settore che aspettava risposte normative da ben tre lustri, adottando un metodo di lavoro capace di privilegiare l’ascolto e il coinvolgimento delle categorie».

«Finalmente la nuova legge, dalla lotta all’abusivismo all’illegalità, fino alla creazione di strumenti utili per un reale sviluppo, inquadra concretamente i temi di maggior importanza per il comparto, ridando centralità al turismo e perseguendo l’obiettivo di innalzare la qualità della sua offerta su tutto il territorio laziale, dopo anni di confusione, approssimazione e incertezza».