Federalberghi Lazio, 450 strutture aderiscono al progetto “Più notti, più sogni”

Comincia a funzionare la promozione turistica della Regione Lazio “Più notti, più sogni”, partita il 2 luglio scorso, grazie al buon andamento delle prenotazioni e al crescente numero di strutture alberghiere aderenti. Lo segnala Federalberghi Lazio con un immediato riscontro di prenotazioni turistiche generato: sono infatti più di 450 le strutture ricettive dell’associazione che hanno aderito al progetto realizzato dall’Assessora al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado, per rilanciare i flussi sul territorio regionale e aumentarne la permanenza dal punto di vista temporale, con uno stanziamento di 10 milioni di euro di cui usufruire fino al 10 settembre 2021.

Nel dettaglio la promozione garantisce ai visitatori italiani e stranieri che visiteranno la nostra regione 1 notte in omaggio ogni 3 notti e 2 pernottamenti ogni 5 notti consecutive prenotate presso una delle strutture aderenti.

Parallelamente alla partenza ufficiale di “Più notti, più sogni”, la Regione Lazio ha inviato a tutte le strutture ricettive aderenti un kit di comunicazione con i materiali utilizzabili per la promozione e dato il via ad apposite iniziative finalizzate a facilitarne la messa in atto dal punto di vista operativo e burocratico anche attraverso appositi Webinar dedicati alle strutture ricettive coinvolte.

«Va dato atto alla Regione Lazio – dichiara il direttore generale di Federalberghi Lazio, Tommaso Tanzilli – di essere una delle pochissime in Italia ad aver adottato un provvedimento di sostegno al settore questo tipo. L’augurio é che le risorse consentano di proseguire l’iniziativa anche nel resto dell’anno come peraltro già previsto e voluto dalla Regione e dall’Assessora al Turismo Corrado».