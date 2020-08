Federalberghi, l’assemblea nazionale sarà a Rimini il 14 e 15 ottobre

La 70ª assemblea nazionale di Federalberghi, che avrebbe dovuto svolgersi a Parma nel maggio scorso ed è stata annullata a causa del coronavirus, si terrà il 14 e 15 ottobre alla Fiera di Rimini, in occasione dell’apertura di Ttg Travel Experience.

Gli albergatori si confronteranno il 14 ottobre negli spazi della fiera, nella stessa giornata in cui sarà celebrata l’inaugurazione dell’evento e i vertici della federazione saranno poi presenti al convegno pubblico dedicato ai temi di maggior interesse nel campo del turismo e della ricettività.

L’assemblea nazionale si terrà in tutta sicurezza grazie al protocollo #safebusiness per garantire che ogni fase della partecipazione alla manifestazione riminese si svolga con dinamiche safe.

«È certamente il luogo più naturale in cui incontrarci e ritrovarci – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Mai come in questo momento la comunità degli albergatori sente il bisogno di riunirsi in presenza, avendo dovuto affrontare, come tutti, le restrizioni imposte dal lockdown».

Sempre negli ambienti della fiera, nella giornata del 15 ottobre si svolgerà inoltre l’assemblea del Comitato dei Giovani Albergatori, che prevede nel programma anche un seminario dedicato.