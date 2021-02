Federalberghi Brindisi: “Usiamo gli hotel per accelerare le vaccinazioni”













Sale meeting degli alberghi a disposizione per il piano vaccinale anti Covid: è la proposta di Federalberghi Brindisi che offre la totale disponibilità degli albergatori a predisporre gli spazi inutilizzabili delle strutture ricettive come possibili luoghi per favorire un’accelerazione delel vaccinazioni di massa.

«Le sale meeting che di fatto non stiamo utilizzando possono essere aperte h24 come piattaforme per la somministrazione del vaccino in tutta sicurezza da personale medico specializzato – spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi e vicepresidente della stessa associazione di categoria – Si tratta di una proposta che potrebbe aiutare ad aumentare più velocemente il numero di vaccinati entro l’estate anche per salvare il turismo. La logistica in questa fase è fondamentale tenuto conto che il protocollo prevede almeno trenta minuti di tempo per ogni paziente se si tiene conto dell’accoglienza e dell’inoculazione vera e propria».

Argentieri, poi, aggiunge: «Gli alberghi, nonostante la gravissima crisi che li ha colpiti, sono in prima linea nella lotta al Covid-19 già da diversi mesi. Da subito infatti hanno supportato le autorità sanitarie mettendo a disposizione alcune strutture per ogni Provincia italiana per accogliere i malati di coronavirus. Ora questa nostra proposta può ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e garantire le cure leggere per i contagiati senza sintomi gravi che avevano problematiche a restare in isolamento domiciliare. La nostra massima disponibilità vuole contribuire a raggiungere l’obiettivo di vaccinare quante più persone possibili ed uscire in tempi brevi da questa pandemia che tanti danni ha fatto alle persone e all’economia italiana».