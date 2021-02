Federalberghi, appello a Draghi: “Un ministero per il turismo”













Per il turismo un ministero con competenze specifiche, pieno coordinamento Stato-Regioni e settore al centro del rilancio economico del Paese: sono i passaggi salienti dell’appello che il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha rivolto a Mario Draghi, incaricato di formare il nuovo governo.

«La nostra preoccupazione – dichiara Bocca – è rivolta alla necessità di un coinvolgimento del turismo nel processo di sviluppo, questo nell’interesse del Paese. Spesso da un momento di crisi scaturiscono opportunità virtuose: è ciò che auspichiamo accada con l’ingresso sulla scena italiana di Mario Draghi, incaricato dal nostro presidente Sergio Mattarella di formare un nuovo governo. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo alla squadra che entrerà in campo».

Il presidente di Federalberghi prosegue osservando che: «L’annus horribilis che ci lasciamo alle spalle ha prodotto devastazione e sconforto e le imprese del comparto hanno patito oltre ogni misura. Ciò che ci tiene in piedi è la fiducia nell’ascolto di chi verrà e la consapevolezza di avere diritto alla ripresa. Se vogliamo che sia tale, essa andrà costruita con grandissima cura. La campagna di vaccinazioni contro la pandemia da Covid 19 – prosegue Bocca – è il primo ed importantissimo passo che, metaforicamente, riaprirà le frontiere della speranza. Dunque riteniamo che il percorso sia già iniziato.Ma è fondamentale che si parta da una certezza: il turismo è un motore indispensabile per l’economia italiana e contribuisce in maniera significativa alla produzione di reddito e posti di lavoro».

Bocca evidenzia inoltre che la quota di Pil attivata direttamente ed indirettamente dal comparto è superiore al 13% e al settore sono complessivamente riconducibili quasi 3,4 milioni di posti di lavoro, pari al 15% del totale degli occupati in Italia

«Purtroppo è a tutti chiaro – prosegue Bocca – che le conseguenze devastanti della pandemia graveranno sul settore per anni. Occorre quindi rispondere con una forte energia che imposti con lucidità, unicità di progetto e lungimiranza strategica il programma di rilancio», aggiunge il presidente di Federalberghi.

L’appello di Bocca termina con una specifica richiesta: «Chiediamo pertanto che il nuovo governo, oltre ad attivare una immediata focalizzazione sul settore, dia il via ad un processo che conduca in tempi brevi ad una revisione del modello di governance, inserendo il turismo tra le materie attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni ed affidando la regia delle politiche nazionali ad un ministero con competenze specifiche e dotato di adeguate risorse».