Federagit rinnova i vertici: “Urge tavolo ministeriale sulle guide turistiche”













«Ripristinare il tavolo di confronto con il nuovo ministero del Turismo»: è l’appello lanciato da Micol Caramello, neo presidente di Federagit – la federazione di Confesercenti che rappresenta le guide turistiche – eletta al termine dell’assemblea generale tenutasi in streaming.

«Accogliamo con grande favore il nuovo ministero – ha dichiarato la presidente – e chiediamo subito una legge organica di riordino del settore che disciplini, finalmente, il corretto esercizio delle professioni turistiche in generale e della professione di guida in particolare, ora urgente più che mai con l’incertezza e le difficoltà economiche che, ormai da un anno a causa della pandemia, i professionisti del settore stanno affrontando, insieme alla necessità di sostegni adeguati, anche per tutte le situazioni meritevoli di tutela che sono rimaste fuori, oltre alla programmazione della ripartenza».

Nel ringraziare poi la presidente uscente Valentina Grandi, la neo presidente di Federagit Confesercenti, già vice presidente della associazione, durante il suo intervento in occasione della apertura dei lavori che hanno portato alla nomina delle nuove cariche dirigenziali della Giunta e Presidenza Nazionale, ha aggiunto: «Serve un segnale forte alla categoria, abbiamo bisogno di certezze e di una normativa chiara che affronti, come chiediamo da tempo, tre punti fondamentali per i professionisti del settore: i titoli, gli ambiti e dove queste professioni turistiche operano senza sovrapporsi. Auspichiamo, inoltre, che lo Stato definisca in modo preciso, in merito alla direttiva Bolkestein in cui erroneamente sono state inserite le guide turistiche, il concetto di lavoro temporaneo ed occasionale: non vogliamo bloccare le guide con titolo straniero ma chiediamo che operino, a tutela del nostro lavoro, in linea con le leggi italiane».

Caramello ha poi ricordato che: «In merito ai fondi del Recovery Fund, il ministro Massimo Garavaglia ci coinvolga attivamente nei progetti di promozione turistica, insieme agli enti pubblici e alle istituzioni, nella piena consapevolezza dell’importante ruolo e funzione che la guida abilitata svolge nella divulgazione delle eccellenze dei nostri territori. Federagit raccoglie con grande responsabilità la sfida del rilancio del comparto seppur in un momento certamente difficile, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per tutelare i professionisti del settore, dalla formazione alla tutela assicurativa».

RINNOVO DEI VERTICI. Oltre alla neo presidente Micol caramello, tre donne emiliano romagnole entrano negli organismi dirigenti dell’associazione guide turistiche Federagit: Maria Chiara Ronchi, ferrarese e Presidente Federagit Emilia-Romagna, è stata riconfermata membro di Giunta Nazionale; mentre Elena Scheda, presidente Federagit Bologna, e Giulia Marinelli, presidente Federagit Parma, entrano per la prima volta a far parte della Presidenza Nazionale.

«Le nostre elezioni e tutto il lavoro che le ha precedute, sono il risultato della volontà diffusa di dare continuità, nei massimi organismi dirigenti nazionali, alle rappresentanze locali, a chi di noi ha maturato esperienza nella professione e nella sua tutela e nel contempo di aprire a nuovi inserimenti giovani e qualificati ,come accade anche per Federagit Emilia Romagna che vede l’ingresso in presidenza nazionale di Elena Scheda e Giulia Marinelli oltre alla mia conferma in giunta e in presidenza. Per quel che concerne i problemi da affrontare – ha affermato Maria Chiara Ronchi – non ci manca certo il lavoro nè la costante preoccupazione di riuscire o meno a rimanere sul mercato e a quali condizioni. Legge Nazionale di inquadramento e disciplina delle professioni turistiche, formazione, aggiornamenti tecnologici, coinvolgimento delle guide turistiche per progetti di promozione e rilancio turistico, ristori e adempimenti fiscali, sono alcuni dei principali temi su cui del resto ci stiamo spendendo da diverso tempo».

Soddisfazione espressa anche da Giulia Marinelli, nuovo membro della presidenza: «Sono contenta della scelta unanime espressa dalle varie delegazioni sul nome di Micol Caramello, e ho in lei piena fiducia perché molto attenta alle necessità e alle emergenze della categoria molto provata da questi mesi di pandemia. Le auguro davvero buon lavoro».

Uguale consenso sulla scelta della neopresidente anche da Elena Scheda, anch’essa nuovo membro della presidenza: “Ringrazio Valentina Grandi per il lavoro svolto durante il suo mandato ma anche per il supporto e l’incoraggiamento che mi ha fornito circa un anno fa quando decisi di candidarmi presidente di Federagit Bologna. Auguro buon lavoro alla neoeletta Micol Caramello che ho avuto modo di conoscere e apprezzare durante alcuni incontri online della Presidenza Nazionale in cui sono stata ufficialmente inserita ieri durante l’assemblea elettiva».