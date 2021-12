Fattura elettronica, obbligo in arrivo anche per i forfettari













Si attende il via libera del Consiglio Ue per l’obbligatorietà della fattura elettronica anche per chi è in regime forfettario.

Una volta effettuato questo passaggio procedurale l’Italia potrà continuare ad adottare la fattura elettronica nelle operazioni B2B e B2C fino al 2024 ed estendere l’obbligo anche ai contribuenti nel regime di flat tax, che sono al momento esclusi.

In base all’attuale iter, il via libera finale verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria, e da quel momento l’estensione ai forfettari dovrà essere tradotta nell’ordinamento italiano con una norma su misura. Ad oggi il provvedimento potrebbe essere adottato attraverso la procedura della delega fiscale.