Fatti dell’anno 2021:

i mesi più duri del travel













Chiudiamo il 2021 con la consueta edizione dei “fatti dell’anno“: il racconto di questi rocamboleschi dodici mesi del travel, per certi versi peggiori da quelli precedenti che hanno visto esplodere la pandemia. Un anno di restrizioni e aperture, di chiusure improvvise e illogica allegria, come cantava Giorgio Gaber. L’anno del green pass, del super pass e ora addirittura del mega pass, perché nulla sembra bastare. Neanche la terza dose di vaccino. L’anno in cui i fondi stranieri cominciano a mettere le mani sulle aziende italiane e, tra i tour operator, si inseguono i passaggi di mano. Il mercato soffre. Euromonitor vede la piena ripresa addirittura nel 2026. Ma noi vogliamo conservare una visione meno drammatica: il mondo – come affermato in questo editoriale – non si fermerà di nuovo del tutto e il 2022 sarà migliore. Questo il nostro auspicio. Per voi, per noi, per l’umanità intera. Ci rivediamo online il prossimo 3 gennaio. Buone e serene feste.

GENNAIO

Agenzie in piazza, mentre le crociere ripartono

Siamo nel pieno della seconda ondata di Covid e le agenzie di viaggi, capitanate da Maavi, tornano in piazza a Roma: il fondo perduto tarda ad arrivare e i corridoi turistici sono un miraggio. E mentre Astoi lancia l’allarme lungo raggio e chiede la riapertura delle mete extra Ue, spunta lo strano caso del full booking di Maldive e Dubai: gli italiani viaggiano prenotando all’estero, con buona pace dei t.o. italiani.

E mentre Iata lancia il suo Travel Pass, si inizia a discutere della “patente di viaggio” per vaccinati.

Sul fronte dei voli, è sempre crisi: Alitalia mette in vendita brand e slot, Norwegian Air lascia l’Italia, Ryanair riduce l’operativo abbandonando 11 aeroporti. Le navi da crociera – Msc in primis – tornano a navigare da metà gennaio: la travel bubble studiata dalle compagnie convince il governo Conte bis, che nel frattempo cade sotto il ricatto di Matteo Renzi che usa la scure del Pnrr (recovery plan) per tagliare le gambe all’esecutivo. In bilico il decreto Ristori 5 che dovrebbe prolungare la cig Covid. L’Europa, da parte sua, estende il temporary framework sugli aiuti di Stato.

L’inverno si preannuncia durissimo: c’è chi come Th Resorts decide di mantenere chiuse tutte le sue strutture invernali; mentre Alpitour, in attesa di tornare a operare, anticipa la ristrutturazione della divisione tour operator.

Guardando all’estero, dure le misure Usa anti virus: l’amministrazione Biden impone la quarantena a tutti gli arrivi dall’estero.

FEBBRAIO

Arriva Draghi e torna il ministero del Turismo

Mario Draghi, l’ex presidente della Bce, che accetta l’incarico di presidente del Consiglio e al suo arrivo già promette: «Il turismo è un’industria su cui investire». Intenzione confermata dalla scelta di ripristinare il ministero del Turismo, la cui guida è affidata al leghista Massimo Garavaglia. Ma la crisi imperversa: secondo Federalberghi Roma un hotel su quattro della Capitale non riaprirà

Si attende ancora il Ristori 5, che sarà ribattezzato decreto Sostegni: sul piatto la proroga la cig e un nuovo round di aiuti a fondo perduto. Il passaporto sanitario Ue – quello che poi si tradurrà nel green pass – incassa il primo via libera del Consiglio d’Europa.

Parte da Fiumicino la sperimentazione dei voli Covid tested, detti anche quarantena free. Alpitour spinge sulla ripartenza dell’outgoing e lancia, con la sua compagnia Neos, i suoi primi corridoi per le Canarie. All’iniziativa aderiscono t.o. come Veratour e Settemari. Costa Crociere annuncia che tornerà a navigare a fine marzo con Smeralda in Italia, data che poi slitterà a maggio.

Cambio della guardia in una delle principali associazioni di categoria: Franco Gattinoni è il nuovo presidente di Fto, al posto di Luca Patanè. La federazione ora accoglie anche i network Welcome e Geo, che vanno verso la fusione. Robintur e Viaggi Coop sfidano la crisi e riaprono 90 adv.

I conti delle compagnie aeree restano sotto stress: Air France-Klm dichiara un rosso da 7 miliardi. Braccio di ferro con distribuzione e passeggeri sui mancati rimborsi. Il nuovo governo Draghi inizia a orchestrare la transizione da Alitalia alla newco Ita – Italia Trasporto Aereo.

Muore Bruno Colombo, figura iconica del settore e fondatore de I Viaggi del Ventaglio.

MARZO

Batosta di primavera: mini quarantena per i viaggi Ue

Il governo, a mezzo dpcm, compie il primo passo verso l’apertura dei corridoi turistici, estendo la sperimentazione dei voli Covid tested: dopo Fiumicino, decollano i primi voli quarantena free dagli Usa a Malpensa.

Le associazioni del travel avviano il dialogo con il neo ministro Garavaglia. Nelle stesse ore dal Viminale arriva un’importante apertura: il viaggio è “giusta causa”, i trasferimenti verso aeroporti e porti sono ammessi anche nelle aree soggette a restrizioni, così come sono consentiti gli imbarchi sulle navi da crociera anche in zona rossa. Msc, nel frattempo, rafforza i protocolli di sicurezza introducendo il doppio tampone pre partenza.

Tutto sembra volgere al meglio, con il via anche alle prime partenze di Pasqua alle Canarie, quando un’ordinanza-lampo di Speranza, il 30 marzo, introduce la mini quarantena al rientro dall’Ue e stronca ogni timido accenno di outgoing. Pier Ezhaya, presidente Astoi, dichiara: «Abbiamo perso tutti».

Canarie a parte, sul fronte estero, protagonista assoluta è la Grecia che annuncia la riapertura al turismo da metà maggio e avvia, in anticipo rispetto ai competitor, una massiccia campagna di marketing in vista dell’estate. Anche Israele va verso la riapertura, mentre la Gran Bretagna richiude le frontiere. Itb Berlin va in scena per il secondo anno di fila in formato virtuale.

E mentre in Sicilia Aeroviaggi si aggiudica l’ex Valtur di Favignana, la notizia del mese riguarda la distribuzione: a fine marzo nasce il maxi network Welcome Travel che – con il placet degli investitori Alpitour e Costa – integra nella propria struttura il “cugino” Geo.

APRILE

Via libera al Pnrr e alle riaperture graduali

La batosta di Pasqua con la quarantena imposta ai viaggi Ue, poi estesa fino a metà maggio, dà alla primavera un sapore invernale. Ma il calendario incede: l’estate si avvicina e l’Europa, così come l’Italia, continua la sua corsa al green pass. Sembra piovere sul bagnato quando arriva la notizia dello sconsiglio Usa ai viaggi in Italia.

E mentre alcuni Paesi, come il Portogallo, riaprono musei e bar, la situazione in Italia è ancora a macchia di leopardo. Le attività produttive chiedono date certe sulle riaperture e il premier Draghi decide: si parte il 26 aprile con le attività all’aperto. Il turismo? Deve ancora attendere. Dopo l’approvazione del Def, si lavora al decreto Sostegni bis, che dovrebbe essere basato su “perdite reali”. Dall’esecutivo parte anche l’operazione isole Covid free, sull’esempio della Grecia che già il 19 aprile avvia un “soft opening”.

Viene “liberato”, nel frattempo, il nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che struttura in modo più articolato il capitolo “Turismo e Cultura 4.0”, stanziando otto miliardi per il settore, e prevede lo sblocco di una serie di infrastrutture decisive per l’Italia, come l’alta velocità ferroviaria al sud.

Mese buio anche sul fronte dei voli: l’ormai fallita Air Italy comunica ai sindacati il licenziamento collettivo per 1.363 dipendenti.

Le crociere invece avanzano: Msc annuncia le crociere sul mar Rosso e delinea la programmazione estiva con dieci navi tra Europa e Mediterraneo, Costa si prepara alla ripartenza a maggio, Ncl sceglie la strada dell’iper sicurezza con viaggi solo per vaccinati, anticipando un trend futuro.

MAGGIO

Prove generali di riapertura

Sembra un déjà-vu. Come nel 2020, la parola del mese è riaperture. Mentre la mini quarantena per chi arriva dall’Europa è prorogata fino a metà maggio, prosegue il lavoro sul digital green pass con l’approvazione da parte del Parlamento europeo. L’Italia lavora contemporaneamente al proprio certificato verde, in anticipo sull’Ue, e approva le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”. Debutta, nel frattempo, il digital Passenger Locator Form. Ci si prepara all’estate e nasce in Astoi, il gruppo di lavoro Mare Italia. Riparte il booking delle crociere e il 1° maggio torna a navigare anche Costa Crociere.

Ma il peso della crisi continua a farsi sentire e il governo vara il decreto Sostegni Bis: il fondo per agenzie di viaggi e tour operator sale da 100 a 250 milioni. Arrivano anche altri 100 milioni di euro per Alitalia in amministrazione straordinaria che potrà così evitare il fermo delle operazioni. Dal G20 sul Turismo è il premier Draghi in persona a sostenere l’incoming con un’incitazione: «It’s time for you to book your holidays in Italy». Si lavora anche sull’outgoing, studiando accordi per rotte Covid tested e aumentano gli aeroporti italiani che partecipano alla sperimentazione. Intanto, ancora niente fiere in presenza: dal 9 all’11 maggio va in scena Bit Digital, la versione virtuale dell’evento.

Th Resorts rinnova il cda e arruola, tra gli altri, Giuliano Gaiba (ex Alpitour-Eden) come amministratore delegato e direttore generale. Andrea Gilardi lascia la guida delle agenzie di casa Uvet per diventare consulente Gattinoni.

Il 27 maggio è il giorno del lancio Itabus con una flotta di 300 mezzi green e imprenditori del calibro di Luca Cordero di Montezemolo e Flavio Cattaneo. Luigi Ferraris è il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato al posto di Gianfranco Battisti.

Continua l’espansione di Wizz Air in Italia, che annuncia l’apertura a luglio della 43ª base europea a Roma Fiumicino.

GIUGNO

Italia in zona bianca in vista dell’estate

Le regioni italiane, a scaglioni, tornano in zona bianca: stop del coprifuoco e inizio delle vere riaperture. La campagna vaccinale orchestrata dal generale Figliuolo procede a passo spedito. In Europa, intanto, vengono definiti i dettagli del Digital Green Certificate: dal 1° luglio eviterà quarantene e restrizioni a chi è vaccinato, a chi è guarito dal Covid e a chi risulta negativo al tampone.

Si parla di effetto Draghi sul turismo. E mentre partono gli accrediti delle seconde tranche del primo fondo perduto per il trade, viene stabilito che il Bonus Vacanze può essere speso anche in agenzia di viaggi o con i tour operator. Ma tutto ciò non basta: le adv capitanate da Maavi tornano in piazza per la quinta volta chiedendo la riapertura delle destinazioni estere. Incoraggiante, in questo senso, il sì dell’Europa ai viaggiatori Usa.

L’associazione guidata da Montanucci dà, poi, vita al gruppo d’acquisto Faro. Sempre sul fronte distributivo, arriva l’ora del divorzio per i network Travelbuy e Primarete. Prosegue, nel frattempo, la trasformazione digitale di Welcome Travel Group con l’utilizzo delle soluzioni Salesforce. In questa fase di rilancio in campo c’è anche Google, che lancia in Italia Destination Insights.

È by easyJet, invece, il Covid-19 Travel Hub: mappa virtuale con le più recenti linee guida per muoversi tra i 35 Paesi della rete europea della compagnia. In campo aereo, si prepara al debutto Eurowings Discover, nuovo vettore leisure del Gruppo Lufthansa. Il primo volo è previsto per il 24 luglio da Francoforte a Mombasa (Zanzibar).

Tempo di novità anche sul mercato italiano. Voihotels, la catena alberghiera del Gruppo Alpitour, dà vita alla linea di lusso V Retreats; mentre I Viaggi di Maurizio Levi, storico tour operator di nicchia, punto di riferimento per viaggi culturali e alternativi, entra nella famiglia Kel 12.

LUGLIO

Tra green pass e variante Delta

Il primo giorno del mese segna il ritorno ai viaggi liberi in Europa con il Digital Green Certificate. E intanto in Italia il decreto Lavoro è legge: introduce “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” e rifinanzia Alitalia con 100 milioni di euro. Si conclude la trattativa sul dossier Alitalia: Ita potrà decollare il 15 ottobre. Air Italy, invece, proroga per altri sei mesi (fino al 31 dicembre) la cassa integrazione per i 1.400 dipendenti.

Giuseppe Albeggiani è il nuovo amministratore delegato dell’Enit. Intanto, il 9 luglio la Commissione Ue sblocca gli aiuti di Stato a favore dei grandi operatori del travel.

Fronte hospitality, Aeroviaggi porta a compimento il rebranding annunciato e diventa Mangia’s Sea View Resort & Clubs, verso la fascia premium del mercato.

Fto lancia la campagna estiva #prenotainagenzia. Iniziative simili arrivano anche da Kappa Viaggi e Welcome Travel. Luglio è però anche il mese dell’insorgere della variante Delta, più contagiosa della precedente versione del virus, che mette di nuovo a rischio la ripartenza turistica. Si leva la richiesta di aiuto dei t.o. specializzati sul lungo raggio: “Stiamo morendo”.

Dall’esecutivo arriva intanto un nuovo decreto: dal 6 agosto, l’utilizzo del green pass per ristoranti e locali al chiuso, spettacoli, eventi, musei, mostre, palestre, piscine, stadi, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi divertimento. Il pass non è necessario, invece, per i viaggi in aereo, treno e nave, né per villaggi turistici, hotel e resort. Protestano i parchi, riaperti a metà giugno e ora in balia di una pioggia di cancellazioni.

Federalberghi fotografa un’estate “italianissima” dove la scelta ricade sul mare. Intanto, il governo dispone dal 1° agosto il divieto di navigazione nella laguna di Venezia per le navi da crociera. Le compagnie spostano le unità operative nel Mediterraneo orientale a Trieste o Monfalcone.

AGOSTO

Elenco D più morbido: sì ai viaggi per vaccinati e tamponati

Si cambia ancora: il Consiglio dei ministri vara a inizio mese il decreto che determina l’uso del green pass dal 1° settembre anche sui mezzi di trasporto per media e lunga percorrenza: vale per aerei, navi e traghetti.

È allarme lavoro: secondo Fiavet Lazio, sono almeno 29mila i dipendenti della filiera del turismo che rischiano il posto. Arriva intanto il report Iata sul trasporto aereo con la conferma: il 2020 è stato il peggior anno di sempre (il censimento va indietro fino al 1950): 1,8 miliardi di passeggeri rispetto ai 4,5 miliardi del 2019 (-60,2%).

Cambiano le regole per le crociere ai Caraibi: le Bahamas annunciano l’obbligo di vaccinazione completa per i passeggeri di età pari o superiore a 12 anni a partire dal 3 settembre.

L’ordinanza sui viaggi internazionali extra Schengen, datata 28 agosto, consente l’ingresso in Italia ai turisti extra Ue (Paesi dell’Elenco D) purché vaccinati e in possesso del risultato negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Termine ridotto a quarantotto ore per gli ingressi da Regno Unito e Irlanda del Nord. Necessaria anche la presentazione all’imbarco o alla frontiera del Plf digitale o cartaceo. Gli Stati Uniti invece prevedono di non riaprire i confini ai visitatori provenienti da Regno Unito e Ue fino a novembre.

Parte nel frattempo la vendita dei biglietti aerei di Ita. Arriva, poi, a fine mese la firma del ministro del Turismo Garavaglia del decreto interministeriale per l’erogazione di 430 milioni di euro per la montagna, destinati agli esercenti degli impianti di risalita. Agosto si chiude con l’intenzione, in attesa di un’ordinanza specifica, di aprire i corridoi turistici con voli Covid tested.

SETTEMBRE

Aperti i primi corridoi turistici

L’estate si allunga fino a tutto il mese di settembre per quanto riguarda le vacanze in Italia e in Europa, complici sia la massiccia campagna di vaccinazione sia il crollo vertiginoso dei contagi in tutto il Continente. Dal 1° settembre entra in vigore in Italia il green pass per aerei, treni, pullman e traghetti e vengono regolate anche le capienze massime per i mezzi di trasporto.

Dopo l’enorme pressing delle associazioni di settore, il 28 settembre il ministro della Salute Roberto Speranza firma l’ordinanza che istituisce i corridoi turistici verso sei destinazioni extra Ue: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (ma solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam). I corridoi, regolati da rigidi protocolli di sicurezza concordati con l’industria turistica, entrano in vigore da subito.

Il Gruppo Alpitour vara la Trevolution, nuovo volto del tour operating suddiviso in tre cluster che permette alla divisione guidata da Pier Ezhaya di armonizzare e razionalizzare l’offerta. I cluster sono: Mainstream (con i brand Alpitour, Francorosso e Bravo, che nasce dalla fusione di Bravo Club ed Eden Village); Specialties & Goal Oriented (con Turisanda 1924 che ingloba Viaggidea e che viene affiancato da Presstour by Turisanda e Made by Turisanda) e Seamless e No Frills (che include la nuova Eden Viaggi e la banca letti edengo).

Sul fronte aereo, infine, mentre i commissari straordinari di Alitalia aprono la gara per il brand Az con base d’asta di 290 milioni di euro, si consuma la rottura tra i sindacati e i vertici della newco Ita Airways sul nuovo contratto dei dipendenti.

OTTOBRE

Decolla Ita Airways, si ferma Blue Panorama

Il 14 ottobre finisce la lunga storia di Alitalia che cessa le operazioni di volo. Al suo posto decolla Italia Trasporto Aereo. La newco guidata da Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini, dopo aver acquisito il brand Alitalia per 90 milioni di euro, annuncia a sorpresa che si chiamerà Ita Airways, nel segno della discontinuità richiesta dall’Ue. Cambierà anche la livrea che sarà azzurra, nuovo anche il programma di loyalty “Volare”. La newco rinuncia ai voli in regime di continuità territoriale con la Sardegna, assegnati alla spagnola Volotea che subentra ad AZ.

Due settimane dopo, la compagnia del Gruppo Uvet, Blue Panorama, mette a terra i suoi aerei e deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Milano. La scelta è dettata, secondo i vertici del vettore, “dal perdurare della crisi del comparto aereo e a causa del mancato arrivo dei ristori del fondo di compensazione”.

Trasporto aereo a parte, la crisi continua. Prorogata di 13 settimane la cassa integrazione Covid per le imprese turistiche, la cui nuova scadenza è ora il 31 dicembre 2021. Cambio ai vertici a sorpresa all’Enit: il ministro del Turismo Garavaglia nomina Roberta Garibaldi nuovo amministratore delegato dell’Agenzia al posto di Giuseppe Albeggiani. Pubblicato, intanto, l’avviso per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi per agenzie di viaggi e tour operator che non hanno presentato istanza in precedenza e per le nuove aperture. Il ministro promette anche l’estensione dei corridoi turistici a nuove destinazioni extra Ue. Promessa che cade nel vuoto.

Per la filiera turistica sono tre le maggiori novità: a Pesaro, nella terra di Nardo Filippetti che partorì la storica Eden Viaggi, nasce il nuovo tour operator Creo e il Gruppo Th lancia il nuovo brand generalista Baobab; mentre il più grande network di agenzie di viaggi italiane – Welcome Travel Group, frutto della recente fusione di Welcome con Geo – vede decollare il progetto della formula di associazione in partecipazione Welcome Travel Store, affidata a Luca Caraffini.

A Dubai apre i battenti, con un anno di ritardo, il colossale Expo 2020: occasione ghiotta per i t.o. italiani su una delle poche mete extra Ue aperte ai viaggi dal nostro Paese.

NOVEMBRE

Nuove aperture, ma incombe la variante Omicron

L’8 novembre gli Usa riaprono le frontiere ai turisti internazionali, anche italiani: il travel ora respita e guarda all’inverno con cauto ottimismo. Nel frattempo, il governo precisa che i corridoi turistici – per cui è previsto l’obbligo di Travel Pass – sono vendibili solo attraverso agenzie e tour operator. Il bollino trade solleva, però, il tema della responsabilità.

In Italia e nel resto d’Europa – per contrastare la quarta ondata di Covid – è sempre più forte la spinta a “favorire” i vaccinati. In Italia entra in vigore il super green pass che garantisce ai vaccinati con doppia una serie di attività interdette ai no vax nelle zone a rischio. Msc Crociere, che intanto battezza Seashore a Ocean Cay e Virtuosa a Dubai e punta al mercato Usa – annuncia che farà salire a bordo di tutte le sue navi solo ospiti vaccinati.

Sul fronte aereo, Lufthansa ripaga velocemente i prestiti di Stato e ritorna all’utile dopo due anni. Le maggiori compagnie aeree ampliano i network in vista della ripresa: la low cost Wizz Air avanza sull’Italia e diventa il vettore numero uno su Fiumicino.

Lato tour operator, il Gruppo Uvet annuncia la sospensione delle vendite per la stagione invernale dei t.o. di casa, Settemari e Jump Travel. L’operatore del Gruppo Bluvacanze, Going, invece sceglie di aprirsi a tutto il mercato agenziale italiano.

Il 30 novembre, infine, si conclude la più grande operazione per il mercato alberghiero italiano nel 2021. Bluserena, colosso fondato nel 1985 dalla famiglia abruzzese Maresca, viene acquisita dal fondo immobiliare spagnolo Azora.

A fine mese arriva il colpo di scena: la contagiosa variante Omicron provoca una nuova ondata di restrizioni in tutto il mondo, con una conseguente nuova battuta d’arresto del travel.

DICEMBRE

Stretta di Natale e manovre nel tour operating

La variante Omicron è la grande protagonista di fine anno e l’intero Europa si trova di nuovo in emergenza. Nonostante gli appelli Ue, ogni Paese si muove in maniera autonoma imponendo più restrizioni, tamponi e regole ai viaggiatori. Il governo Draghi vara una nuova stretta in vista delle festività. Due le norme che destano più scalpore: l’obbligo di tampone per i turisti europei che entrano in Italia e il divieto dei viaggi in Giordania (attraverso una nuova ordinanza del ministro Speranza che esclude il Paese dall’elenco D) che entra in vigore nel giro di 24 ore e senza preavviso per t.o. e agenzie.

Le associazioni del turismo organizzato, ora coese, rispondono con una conferenza stampa e uno slogan “Non c’è più tempo”. Al governo chiedono il rifinanziamento del fondo perduto per agenzie e t.o., la proroga della cassa integrazione Covid per il travel fino a giugno 2022, l’estensione del tax credit affitti, l’introduzione di un prestito ponte per il rimborso dei voucher in scadenza e la rimozione del divieto di viaggiare per turismo aprendo l’Italia al mondo e autorizzando nuovi corridoi.

Grandi movimenti, intanto, nel tour operating italiano: i fratelli Pagliara (Nicolaus-Valtur) lanciano il brand Turchese con la nuova linea di prodotto Paradise & Friends; il Gruppo Mangia – proprietario di Aeroviaggi – sigla una joint venture con il fondo Blackstone per la gestione in comproprietà di sei strutture in Sicilia e Sardegna; Idee per Viaggiare acquisisce lo storico marchio Marcelletti mentre Baja Hotels rileva il 40% di Gastaldi Holidays. Il Gruppo Uvet affida all’ex Alitalia Nicola Bonacchi la guida delle divisioni tour operating e network con l’obiettivo di risollevarle dalla crisi in cui sono attanagliate. Esordisce anche Shiruq, nuovo tour operator dedicato ai viaggi culturali alla scoperta di luoghi insoliti e alternativi.

Sul fronte aereo: pace fatta tra i sindacati e Ita Airways che firma un nuovo contratto nazionale e annuncia mille assunzioni per il prossimo anno; mentre i commissari danno il via alla vendita degli ultimi due asset di Alitalia (handling e manutenzione). Ryanair sceglie Mauro Bolla come nuovo country manager per il nostro Paese; la compagnia aerea Qantas lancia i primi voli diretti tra l’Australia e l’Italia.

Pochi giorni prima di Natale, Messe Berlin annuncia che anche nel 2022 la fiera internazionale Itb Berlin sarà solo virtuale; in Spagna, invece, Ifema conferma lo svolgimento di Fitur Madrid (19-23 gennaio) in presenza, rafforzando però i protocolli sanitari.

Claudia Ceci, Roberta Rianna e Gabriele Simmini