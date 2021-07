Fast track solo per i vaccinati: l’esperimento di Heatrow













Una corsia veloce in aeroporto per i turisti vaccinati in arrivo in Gran Bretagna. L’esperimento sarà condotta a partire da questa settimana all’aeroporto londinese di Heathrow e inizialmente prevede una fast track per i soli viaggiatori provenienti da Giamaica, Usa e Grecia che volano con le compagnie aeree British Airways e Virign Atalntic.

Una prova utile a semplificare le procedure in aeroporto per coloro che sono completamente vaccinati (hanno effettuate le due dosi) e per capire come il settore del trasporto aereo può affrontare al meglio la nuova normalità e come riprendersi dalla crisi più velocemente. Nel primo periodo di prova la fast track sarà attivata solo per chi proviene dai Paesi inclusi nella lista gialla dal governo britannico, quindi il servizio sarà possibile per i voli provenienti da Montego Bay, Atene, New York e Los Angeles.

Chi presenterà un certificato digitale o cartaceo compilato prima della partenza – riporta l’Ansa – potrà uscire più velocemente dallo scalo londinese, sia allentando la pressione delle procedure anti Covid e dell’immigrazione, sia evitando il, peiodo di autoisolamento o quarantena.

«L’esperimento ci permetterà di dimostrare che dal 19 luglio i controlli prima della partenza e all’arrivo sui vaccini possono essere svolti in sicurezza al check in e i passeggeri pienamente vaccinati possono evitare la quarantena – ha dichiarato il ceo di Heathrow Airport, John Holland-Kaye, aggiungendo che i dati anonimi sull’esperimento saranno quindi condivisi con il governo per decidere la strategia futura.

«Noi stiamo già aiutando i nostri clienti a dimostrare il loro status vaccinale quando viaggiano verso altri Paesi fuori dal Regno Unito che lo richiedono e siamo tranquilli che riusciremo a fare questo anche per entrare in Gran Bretagna, e velocemente. Siamo pronti a fornire i dati che mostrano come sia semplice per le persone dimostrare di essere pienamente vaccinate e per il governo raggiungere i suoi obiettivi che permettano la riapertura del Paese», ha ricordato Sean Doyle, ceo di British Airways.

Per Shai Weiss, ceo di Virgin Atlantic, inoltre «per beneficiare del successo mondiale del suo piano vaccinale, il governo del Regno Unito deve agire subito per eliminare l’auto-isolamento per i passeggeri pienamente vaccinati in arrivo dai Paesi gallì non più tardi della prevista riapertura del 19 luglio».