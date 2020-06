Fase 3, ora gli aerei possono volare pieni

Da adesso in poi gli aerei possono volare pieni. Stando a quanto si legge nell’allegato tecnico n° 15 del dpcm dell’11 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il governo italiano si è allineato a quanto disposto dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) derogando, a bordo degli aeromobili, il distanziamento interpersonale di un metro, e dando una boccata d’ossigeno alle compagnie aeree, soprattutto le low cost, che ora potranno vendere tutti i sedili disponibili per i propri voli.

C’è una condizione, però, che viene segnalata nel decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: in aereo l’aria deve essere rinnovata ogni tre minuti, i flussi devono essere verticali e vanno adottati filtri Epe, in quanto tali precauzioni consentono un’elevatissima purificazione dell’aria.

Inoltre si prevede la misurazione della temperatura prima dell’accesso all’aeromobile e si vieta la salita a bordo per chi ha più di 37,5 °C, e va garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore consentendone la sostituzione per periodi superiori.

Infine, vanno disciplinate individualmente le salite e le discese dall’aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione. Fino al divieto di portare a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni, al fine di limitare al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile.

CLICCA QUI E LEGGI L’ALLEGATO 15 AL DPCM 11 GIUGNO 2020