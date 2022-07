Faro Group rilancia sulle polizze viaggio e le partenze di Capodanno













Novità in casa Faro Group, gruppo di acquisto di agenzie di viaggi nato a primavera 2021, che presenta una serie di nuovi prodotti e servizi per gli associati che vanno dalle assicurazioni al tour operating, con un occhio di riguardo per le partenze di Capodanno.

Partiamo dalla nuova polizza assicurativa offerta dal partner Frigo Assicurazioni dal nome Rischi zero per il volo aereo, soluzione che risponde a uno dei principali problemi attualmente presenti nel panorama turistico, andando a coprire qualsiasi evento imprevisto che possa portare alla cancellazione della rotta prescelta.

Fino alle funzionalità del Booking Verticale, completamente gratuito e parte del braccio operativo Faro Club, che offre alle adv la possibilità di prenotare hotel, biglietti aerei e ferroviari a condizioni esclusive. E all’opzione Top Seller, il filtro che permette di visualizzare in un clic le migliori condizioni di mercato che il tour operator di interesse sta offrendo.

Infine molte sono le offerte commerciali esclusive per le agenzie iscritte a Faro. Proprio in questi giorni lo staff sta ultimando le trattative per le partenze di Capodanno, in primis su Maldive, ma anche su mete come Egitto e Turchia.