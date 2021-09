Farnek apre una società di gestione alberghiera negli Emirati













Farnek, società di Facility Management Smart Green con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha sviluppato una propria divisione nel settore dell’hospitality, con una società di gestione alberghiera (Farnek Hotel Management) alla cui guida ci sarà Walter Knight, albergatore con pluriennale esperienza internazionale, già da inizio 2021 alla guida del progetto.

Inizialmente, l’azienda forniva una gamma di servizi in outsourcing e di terze parti, tra cui concierge, pulizie, operazioni immobiliari, manutenzione, e consulenza energetica.

Gli sforzi di Farnek hanno avuto un riscontro immediati, assicurando all’azienda numerosi contratti tra cui il nuovo Expo Village, situato nel sito di Expo 2020. Farnek è infatti attualmente responsabile della gestione dei servizi di prenotazione, concierge, front office e pulizie per i 2.273 appartamenti del progetto.

Adesso, con il nome commerciale di Farnek Hotel Management, l’azienda potrà espandere i propri servizi per coprire tutti gli aspetti della gestione di hotel e resort, dalla consulenza iniziale alle operazioni quotidiane.

«Inizialmente miravamo a offrire servizi in outsourcing come la manodopera. ora, con la licenza per la gestione alberghiera, possiamo anche rivolgerci a sviluppatori di hotel, investitori, proprietari e società di gestione con una suite completa di servizi tra cui consulenza e gestione», spiega Knight.

Durante i suoi 40 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità in Medio Oriente, Farnek ha accumulato un ampio portafoglio di contratti alberghieri, che includono marchi a 5 stelle come Marriott, Sheraton, Sofitel e Rotana.

La sua divisione di consulenza, tramite il software Hotel Optimizerm registra, analizza e confronta il consumo di energia e acqua, nonché la produzione di rifiuti di hotel e resort, ottimizzando la loro sostenibilità, e fornendo anche raccomandazioni di esperti per operare in modo più economico e sostenibile.

«Il nostro obiettivo era quello di creare una proposta a 360 gradi senza rivali per il settore alberghiero e ora l’abbiamo raggiunto. Inoltre, abbiamo anche alcuni prodotti intelligenti in fase di sviluppo che verranno lanciati molto presto, e che saranno integrati e si interfacceranno con l’attuale sistema di property management – ha affermato Markus Oberlin, ceo di Farnek – Questo dà a Farnek un vantaggio competitivo molto chiaro, in un settore che vedrà grandi cambiamenti nel modo in cui gli hotel sono gestiti, soprattutto con l’avvento dell’intelligenza artificiale, e della digitalizzazione della gestione patrimoniale».