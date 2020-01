FareTurismo torna a Roma dall’11 al 13 marzo

La 22ª edizione di FareTurismo si terrà a Roma, presso l’Università Europea, dall’11 al 13 marzo. Ideato e organizzato da Leader Srl, l’evento vuole essere un’opportunità per i giovani che progettano un futuro professionale nel turismo, allestendo un programma di seminari, colloqui di orientamento e incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane di numerose imprese turistiche.

FareTurismo ospita un percorso di orientamento sulla formazione post diploma (corsi Its lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di Its, Università e Scuole di Master. Nel corso dell’evento sono previste presentazioni delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell’industria turistica e della ristorazione e presentazioni di startup turistiche.

In programma anche un recruiting day per la selezione del personale che lavorerà nei villaggi a partire dalla prossima estate e seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali. Alla manifestazione partecipano anche i presidenti dei corsi di laurea in turismo (Sistur) e dirigenti scolastici degli Istituti alberghieri (Renaia) e degli Istituti tecnici per il turismo (Renatur). Nell’area espositiva, infine, prevista la partecipazione di istituzioni, enti, associazioni professionali, agenzie web e agenzie per il lavoro.

Nella edizione 2019 FareTurismo ha visto la partecipazione di 3mila visitatori, 28 espositori e lo svolgimento di circa 1.200 colloqui di selezione.